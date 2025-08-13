Anunț înfricoșător făcut de premierul Ilie Bolojan. "Doar dobânzile pe care le va achita România până la finalul acestui an vor depăși foarte probabil 10 miliarde de euro"

Premierul Ilie Bolojan a vorbit miercuri seară, 13 august, despre datoria uriașă pe care România va trebui s-o plătească până la sfârșitul anului 2025.

Bolojan a afirmat din nou, la Digi24, că țara noastră se află într-o situație dificilă, iar Guvernul condus de el va face tot posibilul să ieșim bine din problemele actuale.

El a mai spus că diferența dintre cheltuieli și venituri se acoperă din împrumuturi și "doar anul acesta, doar dobânzile pe care le va achita România până la finalul acestui an, vor depăși foarte probabil 10 miliarde de euro".

"Ce înseamnă situația dificilă? Înseamnă, pe de-o parte, că avem aceste constrângeri bugetare, ne cheltuind mai mult decât ne-am putut permite, nu mai putem susține aceste cheltuieli.

Aceasta este realitatea. Și atunci, aici am luat două măsuri. Una de creștere a veniturilor și cealaltă de scădere a cheltuielilor. Și aceste măsuri le vom ține în continuare în direcțiile respective, în așa fel încât să apropiem cât de cât zona de venituri bugetare cu cea de cheltuieli.

Pentru că toată această diferență care înseamnă miliarde de euro în fiecare an, o finanțăm prin împrumuturi, care ne costă foarte mult și doar anul acesta, doar dobânzile pe care le va achita România până la finalul acestui an, vor depăși foarte probabil 10 miliarde de euro.

Asta e o direcție pe care n-avem ce să facem. Nu sunt niște măsuri pe care le ia guvernul cu inima deschisă, dar nu există altă posibilitate pentru a corecta ceea ce s-a acumulat negativ".

