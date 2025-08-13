Anunț înfricoșător făcut de premierul Ilie Bolojan. "Doar dobânzile pe care le va achita România până la finalul acestui an vor depăși foarte probabil 10 miliarde de euro"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 13 August 2025, ora 21:23
1813 citiri
Anunț înfricoșător făcut de premierul Ilie Bolojan. "Doar dobânzile pe care le va achita România până la finalul acestui an vor depăși foarte probabil 10 miliarde de euro"
Ilie Bolojan, premierul României FOTO Hepta

Premierul Ilie Bolojan a vorbit miercuri seară, 13 august, despre datoria uriașă pe care România va trebui s-o plătească până la sfârșitul anului 2025.

Bolojan a afirmat din nou, la Digi24, că țara noastră se află într-o situație dificilă, iar Guvernul condus de el va face tot posibilul să ieșim bine din problemele actuale.

El a mai spus că diferența dintre cheltuieli și venituri se acoperă din împrumuturi și "doar anul acesta, doar dobânzile pe care le va achita România până la finalul acestui an, vor depăși foarte probabil 10 miliarde de euro".

"Ce înseamnă situația dificilă? Înseamnă, pe de-o parte, că avem aceste constrângeri bugetare, ne cheltuind mai mult decât ne-am putut permite, nu mai putem susține aceste cheltuieli.

Aceasta este realitatea. Și atunci, aici am luat două măsuri. Una de creștere a veniturilor și cealaltă de scădere a cheltuielilor. Și aceste măsuri le vom ține în continuare în direcțiile respective, în așa fel încât să apropiem cât de cât zona de venituri bugetare cu cea de cheltuieli.

Pentru că toată această diferență care înseamnă miliarde de euro în fiecare an, o finanțăm prin împrumuturi, care ne costă foarte mult și doar anul acesta, doar dobânzile pe care le va achita România până la finalul acestui an, vor depăși foarte probabil 10 miliarde de euro.

Asta e o direcție pe care n-avem ce să facem. Nu sunt niște măsuri pe care le ia guvernul cu inima deschisă, dar nu există altă posibilitate pentru a corecta ceea ce s-a acumulat negativ".

Discuții între USR și PNL pentru susținerea lui Cătălin Drulă la Primăria Generală: "Ilie Bolojan susține o candidatură comună"
Discuții între USR și PNL pentru susținerea lui Cătălin Drulă la Primăria Generală: "Ilie Bolojan susține o candidatură comună"
Deputatul USR Cătălin Drulă, care și-a anunțat intenția de a intra în cursa pentru Primăria Capitalei, a afirmat miercuri, la Digi24, că negocierile cu PNL privind o posibilă candidatură...
Premierul Bolojan așteaptă propuneri de reorganizare de la toate instituțiile din subordinea Guvernului peste doar 9 zile. Se elimină sporurile nejustificate
Premierul Bolojan așteaptă propuneri de reorganizare de la toate instituțiile din subordinea Guvernului peste doar 9 zile. Se elimină sporurile nejustificate
Prim-ministrul Ilie Bolojan a discutat miercuri, 13 august, cu reprezentanţii tuturor celor 36 de instituţii subordonate Guvernului şi le-a cerut să vină cu propuneri de organizare până...
#ilie bolojan, #imprumuturi Romania, #dobanzi romania , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Imaginea virala cu excentricul afacerist Nicolae Cristescu: "Vito Corleone, made in China. De pus in muzeul kitsch-ului"
DigiSport.ro
Anamaria Prodan i-a scris un mail lui Laurentiu Reghecampf, ajuns in Sudan: "Pleaca de acolo urgent! Inseamna moarte"
ObservatorNews.ro
Cat va plati un roman care a acumulat o pensie privata de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Motivele pentru care statul nu mai poate susține investițiile în ritmul care s-ar dori. Anunțul făcut de premierul Ilie Bolojan
  2. Avertismentul lui Bolojan: România riscă să intre în incapacitate de plată dacă nu dă pachetul 2 până în toamnă
  3. Anunț înfricoșător făcut de premierul Ilie Bolojan. "Doar dobânzile pe care le va achita România până la finalul acestui an vor depăși foarte probabil 10 miliarde de euro"
  4. Visul celor de la AUR: să guverneze împreună cu „sistemul”. De ce a revenit George Simion la scenariul „Călin Georgescu premier”
  5. Cum s-a ”păcălit” Guvernul Bolojan cu măsurile de austeritate. Românii cumpără mai puțin, comercianții plătesc taxe mai mici
  6. Discuții între USR și PNL pentru susținerea lui Cătălin Drulă la Primăria Generală: "Ilie Bolojan susține o candidatură comună"
  7. Alfred Simonis răspunde ofertei lui George Simion de guvernare PSD-AUR din toamnă: „Poporul s-a exprimat la vot”
  8. Călin Georgescu, somat de șefa POT să spună dacă ar accepta funcția de premier într-un guvern cu PSD
  9. Un fost ministru PNL sugerează că scandalul dintre PSD și USR e de "fațadă". "AUR nu trebuie să mai facă nimic, dacă e ajutat involuntar sau nu"
  10. Premierul Bolojan așteaptă propuneri de reorganizare de la toate instituțiile din subordinea Guvernului peste doar 9 zile. Se elimină sporurile nejustificate

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...