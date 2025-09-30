Un nou atac ferm al PSD la adresa premierului Ilie Bolojan. "Aceasta este dovada clară a eșecului austerității. Nu putem continua așa"

Marius Budăi, deputat PSD și fost ministru al Muncii, critică dur planul economic al premierului Ilie Bolojan, acuzând guvernul de eșecul austerității și de creșterea deficitului bugetar la 8,4%, care, conform lui Budăi, ar fi real peste 9% dacă sunt incluse toate datoriile neplătite.

"Din păcate, PSD a avut din nou dreptate! Premierul Bolojan tocmai a anunțat că ținta de deficit din acest an va fi 8,4%! Ce nu a spus premierul este că acest deficit (cash) nu include datoriile rămase neplătite până la finalul anului. Asta înseamnă că deficitul real (ESA) va fi peste 9%! Aceasta este dovada clară a eșecului austerității! După acest eșec, premierul Bolojan nu mai poate da vina pe greaua moștenire”, a spus Marius Budăi.

El compară situația cu performanțele guvernului PSD condus anterior, evidențiind diferențele în ceea ce privește investițiile, pensiile și politicile fiscale, și avertizează că, fără măsuri de stimulare economică, deficitul va continua să crească, afectând veniturile bugetare și economia în ansamblu.

"Cu un deficit asemănător, premierul PSD, Marcel Ciolacu a realizat cele mai mari investiții din istorie, a majorat pensiile de două ori în același an, a scutit de taxe pensiile până la 3.000 de lei, a crescut salariile la profesori. Nu a majorat TVA, nu a crescut taxele la firme, nu a pus CASS pe pensii și nici la mame sau la veterani, nu a taxat persoanele cu dizabilități. Este o diferență colosală!

Dacă aș fi demagog, l-aș întreba pe domnul Bolojan: Unde au dispărut banii din creșterile de taxe, dacă a ajuns la același deficit, dar fără beneficiile Guvernului Ciolacu? Dar nu sunt demagog, ca unii colegi din PNL. Voi spune adevărul care este foarte simplu. Eșecul austerității are la bază faptul că au lipsit măsurile de stimulare economică! Au lipsit acele măsuri pe care PSD le-a pus pe masa Coaliției. Iar dacă vii doar cu austeritate și mesaje alarmiste, economia se contractă, iar, odată cu ea și veniturile bugetare. În final, încasezi mai puțin decât ai presupus la început în mod contabil. Acesta e rețeta sigură a eșecului", spune reprezentantul PSD.

Budăi avertizează că PSD nu va susține creșteri de taxe fără includerea măsurilor de stimulare propuse de partid.

"Un lucru este cert: nu putem continua așa! PSD nu trebuie să mai voteze niciun pachet de măsuri, dacă premierul va veni cu alte creșteri de taxe și dacă nu va include măsurile de stimulare economică din programul PSD!", a spus acesta.

