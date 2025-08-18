Atac virulent împotriva lui Bolojan din partea unui fost premier PSD: „Un fel de Robin Hood original, neaoș românesc”

Deputatul PSD Mihai Fifor, fost premier interimar și fost ministru al Apărării, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook, că transmite panică în loc de încredere și calm și că nu spune nimic despre evazioniști, despre „hoții și ticăloșii conectați politic la buget”.

„Reforma nu înseamnă să tai de la cei săraci pentru a da la cei privilegiați. Ca un fel de Robin Hood original, neaoș românesc”, îi transmite el premierului, după ce acesta a afirmat că singura soluție pentru a rezolva situația financiară dificilă a țării o reprezintă adoptarea pachetului 2 de măsuri economice și a altor pachete, el subliniind că lucrurile nu pot fi corectate „dacă se cedează într-o zonă sau alta”, și că, dacă se întâmplă acest lucru, țara se va întoarce în aceeași situație dificilă. Premierul a mai susținut că măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare „trebuie luate în cascadă”, estimând că „perioada dificilă” pentru România, din punct de vedere financiar, o reprezintă anul acesta și prima jumătate a anului viitor.

„Recesiune, incapacitate de plată, junk… cu câtă ușurință folosește aceste cuvinte premierul Bolojan, tocmai cel care ar trebui să transmită românilor și investitorilor încredere, siguranță, calm. Nu panică. Nu presiune. Nu stres zilnic. Nu coșmarul disponibilizărilor, al pierderii locurilor de muncă, al blocării investițiilor și al sufocării mediului de afaceri. Reforma nu înseamnă distrugere. Reforma nu înseamnă să te joci cu viețile și destinele românilor. Reforma nu înseamnă să tai de la cei săraci pentru a da la cei privilegiați. Ca un fel de Robin Hood original, neaoș românesc”, afirmă deputatul social-democrat.

El susține că românii sunt speriați, mediul de afaceri e panicat, economia se blochează.

„Și, în tot acest timp, nimic despre cea mai grea bătălie pe care premierul ar trebui să o ducă: cea cu evazioniștii din această țară. Cu hoții și ticăloșii conectați politic la buget. Cu cei care fac averi pe spatele investițiilor în educație sau sănătate. Chiar nimeni nu ne spune nimic despre tunul microbuzelor școlare, de pildă? Da, domnule premier! Vă vrem în linia întâi a luptei cu evaziunea, cu cei care nu își achită obligațiile la stat, cu cei cu beneficii nesimțite, mufați politic de ani de zile. Îi știți și îi știm. Mergeți peste ei. Arătați-le oamenilor. Redați-le încrederea că guvernul poate duce lupta cea mare. Pentru români. Nu cu românii corecți și cinstiți”, scrie Fifor pe Facebook.

El îl îndeamnă pe premier să redea speranța dascălilor, angajaților din administrație, mediului de afaceri, pensionarilor și să arate că a înțeles că „barda e pentru ticăloși, nu pentru cei corecți”, care sunt cei mai loviți de cruciada sa cu deficitul.

„Și, dacă îmi permiteți o sugestie, încercați să nu mai folosiți atât de lejer termeni care induc haos și panică. Sunteți un vector pentru tot ce mișcă în țara asta. Nu supralicitati. Nu așa se fac lucrurile: cu panică și amenințare continuă. Oamenii sunt deja destul de obosiți și dezbinați după anul care a trecut. Încruntați sprânceana acolo unde trebuie. Sau, dacă lucrurile sunt chiar atât de grave, veniți în fața Parlamentului și explicați de ce, cu un buget votat pe 2025 și îmbrățișat de toate forțele politice, suntem azi aici. Pentru că a spune, în luna august, că putem intra în incapacitate de plată e grav. Foarte grav. Ce s-a schimbat în bugetul aprobat pe 2025 în opt luni? Buget construit de oameni care azi sunt tot acolo, lângă dumneavoastră. Cine și când a mințit?”, întreabă deputatul PSD.

El consideră că este esențial pentru „credibilitatea și sustenabilitatea cruciadei reducerii deficitului” ca premierul să lămurească aceste lucruri.

„Sau să nu mai folosiți atât de lejer termeni care, deocamdată, fac un singur lucru: PANICHEAZĂ”, conchide Mihai Fifor.

