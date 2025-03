Ilie Bolojan avertizează că România este într-o situație economică dificilă: "Avem nevoie de o stabilitate politică şi de o bună guvernare"

Președintele interimar, Ilie Bolojan, atrage atenția că România se află într-o ”situație dificilă” din cauza deficitului bugetar semnificativ și consideră că este esențial să se intervină rapid pentru a evita agravarea problemei. ”Trebuie să reducem cheltuielile, să sporim veniturile și să direcționăm fondurile către investiții”, a declarat Bolojan, adăugând că ”de fiecare dată când acționezi sub presiunea unei situații critice, costurile sunt mai mari”.

Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, despre situaţia economică a României şi a afirmat: ”Nu trebuie înţeles că suntem într-o situaţie gravă, dar cred că trebuie să recunoaştem că suntem într-o situaţie dificilă, în sensul în care avem deficite bugetare foarte mari”.

Preşedintele interimat a afirmat că ”consumăm de mulţi ani mai mult decât ne putem permite”.

”În condiţiile în care ar apărea o recesiune economică, este evident că am fi situaţia în care, pe fondul scăderii veniturilor, am ajunge să nu mai putem funcţiona, deci să ne apropiem de o situaţie aşa cum a fost cea pe care am evocat-o (guvernarea BOC – n.r.) Cred că oamenii politici raţionali sunt conștienți de ceea ce au de făcut şi am punctat şi sublimiez încă o dată, avem nevoie de o stabilitate politică şi de o bună guvernare care să menţină controlul deficitelor, să reducă cheltuiele statului, să accesăm fondurile europene care ne sunt la dispoziţie, pentru că accesarea acestor fonduri şi menţinerea controlului deficitelor, în afară de faptul că asigură creştere economică, ne menţin şi în situaţia în care rating-ul ţării noastre este de natură a da încredere investitorilor, creditorilor noştri, dar şi companiilor care operează în România”, a mai declarant preşedintele interimar.

Potrivit acestuia, ”o stabilitate politică, în general şi o pace socială sunt condiţii general valabile pentru a merge mai departe şi, de asemenea, nu vom putea evita o reformă a statului, pentru că, fără o reformă a statului doar vom menţine deficitele”.

”Trebuie să ne reducem cheltuielile, să ne creştem veniturile şi să ducem banii în investiţii pentru a crea condiţii mai bune pentru români. Putem face asta în două moduri, etapizat. Asta este varianta bună, exact cum un cetăţean se duce la medic şi dacă constată că are probleme de sănătate, se tratează la timp, sau putem să amânăm lucrurile, să credem că ele se vor rezolva de la sine. Nu se vor rezolva şi atunci, când va apărea o problemă de tipul unei recesiuni economice pe care o vedem că pare ca apare, vom fi în situaţia să acţionăm ca în urgenţă. Şi întotdeauna când acţionezi cu spatele la zid, costurile sunt mai mari, problemele sunt mai mari şi e bine să evităm această situaţie”, a mai declarat Bolojan.

Preşedintele interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, că avem nevoie de o guvernare stabilă, dar nu doar de o guvernare care lâncezeşte, ci de o guvernare care face reforme, deci de bună guvernare, el precizând că e nevoie ca preşedintele care va fi ales, indiferent cine va fi, să colaboreze cu guvernul.

