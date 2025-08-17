Premierul Bolojan e hotărât să continue cu noi pachete de austeritate: „Nu există altă soluție”

Autor: Dan Stan
Duminica, 17 August 2025, ora 12:29
421 citiri
Premierul Bolojan e hotărât să continue cu noi pachete de austeritate: „Nu există altă soluție”
Ilie Bolojan, august 2025 / FOTO: captură video Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan afirmă că singura soluție pentru a rezolva situația financiară dificilă a țării o reprezintă adoptarea pachetului 2 de măsuri și a altor pachete. Oficialul susține că problemele nu pot fi corectate „dacă se cedează într-o zonă sau alta” și că, dacă se întâmplă acest lucru, țara se va întoarce în aceeași situație dificilă.

Primul ministru susține că, pentru el, ca persoană aflată într-o funcție, nu e o problemă că, prin adoptarea acestor măsuri, imaginea sa va fi una proastă. „Acest post este pentru țara noastră și nu e o problemă pentru mine că voi ieși prost, important e să nu ies prost degeaba pentru România”, adaugă premierul, comentând că, „veștile proaste, rămân foarte puțini să le dea și uneori par singuri în situația asta”, în timp ce „la veștile bune e totdeauna înghesuială mare”.

„Sunt încrezător că forțele politice au responsabilitatea și sunt conștiente de situația dificilă în care suntem și că acest pachet și alte pachete și alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare. Nu există altă soluție. Dacă nu se adoptă aceste măsuri, ce se va vedea? Că nu putem corecta lucrurile, dacă se cedează într-o zonă sau alta, se va crea din nou o percepție de cedări și ne vom întoarce în situația de unde am plecat. Având această responsabilitate, am încercat să explic atât în interiorul coaliției, dar și oamenilor cu care discutăm din sectorul public, pentru că avem o responsabilitate, stimați colegi, trebuie să ne facem reformele, nu e o plăcere pentru nimeni să iei astfel de măsuri, nu le iei cu inima deschisă.

Veștile proaste, rămân foarte puțini să le dea și uneori par singuri în situația asta. La veștile bune e totdeauna înghesuială mare”, afirmă Ilie Bolojan într-un interviu pentru Bloomberg.

Ilie Bolojan: „Nu e o problemă pentru mine că voi ieși prost”

El susține că un demnitar trebuie să pună pe primul loc interesul public.

„Pentru mine nu a fost o situație comodă, pentru că mi-am dat seama încă de anul trecut în ce direcție se duce România. Ăsta este adevărul: mai bine le spui oamenilor adevărul, ca să nu le creezi niște așteptări care nu pot fi onorate. Nu imaginea unei persoane publice este problema, ci problema de bază este ca atunci când o persoană publică este pe un post, să facă ceea ce trebuie pentru comunitatea unde ocupă acel post. Acum acest post este pentru țara noastră și nu e o problemă pentru mine că voi ieși prost, important e să nu ies prost degeaba pentru România”, a adăugat Ilie Bolojan.

Ministerul Dezvoltării a pus joi, 7 august, în consultare publică măsurile privind reforma administrației publice, care prevăd reducerea cu peste 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală, dar și noi reguli de evaluare a performanței și pentru ocuparea posturilor. Din tăierea celor peste 6.000 de posturi de consilieri, se așteaptă o reducere de cheltuieli de peste 193,9 milioane de lei pe ultimele 4 luni din acest an și economii anuale de peste 581,76 milioane de lei.

Totodată, ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a prezentat o serie de măsuri de natură fiscală, precum noi reglementări privind înființarea SRL, taxarea companiilor sau noi reglementări privind plata la POS. De asemenea, Guvernul are în vedere reducerea numărului membrilor consiliilor de administrație (CA) și consiliilor de supraveghere de la aceste companii.

Primele critici dinspre Cotroceni către Guvernul Bolojan, din cauza scandalului generat de Pilonul II: "Nu a fost grozav"
Primele critici dinspre Cotroceni către Guvernul Bolojan, din cauza scandalului generat de Pilonul II: "Nu a fost grozav"
Consilierul prezidențial Radu Burnete a transmis primele critici la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, în legătură cu modul în care a fost gestionată comunicarea privind Pilonul II de...
Ilie Bolojan justifică austeritatea în publicația favorită a lumii de afaceri: „Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani de deficite bugetare ridicate”
Ilie Bolojan justifică austeritatea în publicația favorită a lumii de afaceri: „Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani de deficite bugetare ridicate”
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în cadrul unui interviu acordat joi, 14 august, pentru Bloomberg News, că, din punctul său de vedere, următoarele șase luni sunt cruciale pentru cabinetul...
#ilie bolojan, #austeritate, #guvernul bolojan , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Transferul elevilor dupa clasa a IX-a, un fenomen? Peste 80 de cereri intr-un singur liceu
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
"Te rog, respira! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat si la Olimp

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Premierul Bolojan e hotărât să continue cu noi pachete de austeritate: „Nu există altă soluție”
  2. Ministrul Educației schimbă placa: "NU doar măsuri de austeritate și de criză". Ce promisiuni face profesorilor nemulțumiți care amenință cu protestele
  3. Gigi Nețoiu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei. Fostul patron de la Dinamo a făcut închisoare pentru evaziune fiscală și spălare de bani
  4. Încă un politician care primește bani de chirie, deși deține propriul apartament
  5. Comentariul lui Cristian Tudor Popescu despre „legătura puternică” dintre Trump și Putin după ce s-au văzut în Alaska. „Întoarcerea în văgăună”
  6. Consilierul prezidențial Radu Burnete spune dacă este posibil să apară probleme la plata pensiilor și a salariilor. „Dacă nu facem nimic și dacă nu redresăm bugetul.”
  7. Nicușor Dan va participă la ședința „Coaliției Voluntarilor”, anunță Oana Țoiu. Ce discută țările europene înainte ca Zelenski să ajungă în SUA
  8. Prima reacție a lui Nicușor Dan, după discuțiile dintre Trump și Putin. „Să oprească acest război ilegal”
  9. "România nu are nevoie de un președinte turist", atacă partidul lui Simion. Nicușor Dan, criticat dur pentru că a lipsit de la Ziua Marinei. "Mai absent decât Iohannis"
  10. De ce a ales Nicușor Dan Mănăstirea Sîmbăta de Sus în loc de Ziua Marinei. Explicația președintelui