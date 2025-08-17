Premierul Bolojan e hotărât să continue cu noi pachete de austeritate: „Nu există altă soluție”

Premierul Ilie Bolojan afirmă că singura soluție pentru a rezolva situația financiară dificilă a țării o reprezintă adoptarea pachetului 2 de măsuri și a altor pachete. Oficialul susține că problemele nu pot fi corectate „dacă se cedează într-o zonă sau alta” și că, dacă se întâmplă acest lucru, țara se va întoarce în aceeași situație dificilă.

Primul ministru susține că, pentru el, ca persoană aflată într-o funcție, nu e o problemă că, prin adoptarea acestor măsuri, imaginea sa va fi una proastă. „Acest post este pentru țara noastră și nu e o problemă pentru mine că voi ieși prost, important e să nu ies prost degeaba pentru România”, adaugă premierul, comentând că, „veștile proaste, rămân foarte puțini să le dea și uneori par singuri în situația asta”, în timp ce „la veștile bune e totdeauna înghesuială mare”.

„Sunt încrezător că forțele politice au responsabilitatea și sunt conștiente de situația dificilă în care suntem și că acest pachet și alte pachete și alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare. Nu există altă soluție. Dacă nu se adoptă aceste măsuri, ce se va vedea? Că nu putem corecta lucrurile, dacă se cedează într-o zonă sau alta, se va crea din nou o percepție de cedări și ne vom întoarce în situația de unde am plecat. Având această responsabilitate, am încercat să explic atât în interiorul coaliției, dar și oamenilor cu care discutăm din sectorul public, pentru că avem o responsabilitate, stimați colegi, trebuie să ne facem reformele, nu e o plăcere pentru nimeni să iei astfel de măsuri, nu le iei cu inima deschisă.

Veștile proaste, rămân foarte puțini să le dea și uneori par singuri în situația asta. La veștile bune e totdeauna înghesuială mare”, afirmă Ilie Bolojan într-un interviu pentru Bloomberg.

Ilie Bolojan: „Nu e o problemă pentru mine că voi ieși prost”

El susține că un demnitar trebuie să pună pe primul loc interesul public.

„Pentru mine nu a fost o situație comodă, pentru că mi-am dat seama încă de anul trecut în ce direcție se duce România. Ăsta este adevărul: mai bine le spui oamenilor adevărul, ca să nu le creezi niște așteptări care nu pot fi onorate. Nu imaginea unei persoane publice este problema, ci problema de bază este ca atunci când o persoană publică este pe un post, să facă ceea ce trebuie pentru comunitatea unde ocupă acel post. Acum acest post este pentru țara noastră și nu e o problemă pentru mine că voi ieși prost, important e să nu ies prost degeaba pentru România”, a adăugat Ilie Bolojan.

Ministerul Dezvoltării a pus joi, 7 august, în consultare publică măsurile privind reforma administrației publice, care prevăd reducerea cu peste 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală, dar și noi reguli de evaluare a performanței și pentru ocuparea posturilor. Din tăierea celor peste 6.000 de posturi de consilieri, se așteaptă o reducere de cheltuieli de peste 193,9 milioane de lei pe ultimele 4 luni din acest an și economii anuale de peste 581,76 milioane de lei.

Totodată, ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a prezentat o serie de măsuri de natură fiscală, precum noi reglementări privind înființarea SRL, taxarea companiilor sau noi reglementări privind plata la POS. De asemenea, Guvernul are în vedere reducerea numărului membrilor consiliilor de administrație (CA) și consiliilor de supraveghere de la aceste companii.

