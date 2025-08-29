Aviz favorabil cu observații al Consiliului Economic și Social pentru Pachetul 2. Premierul Ilie Bolojan a discutat cu sindicatele și patronatele - Ce se reformează

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 29 August 2025, ora 13:29
516 citiri
Guvernul Bolojan Foto: Facebook/Ilie Bolojan

Consiliul Economic și Social a emis, vineri, 29 august, aviz favorabil cu observații asupra Pachetului 2 de legi pregătit de Guvern. Premierul Ilie Bolojan a purtat discuții cu sindicatele și patronatele, în urma cărora au fost transmise mai multe nemulțumiri.

Surse din administrația publică afirmă că angajații intenționează să diversifice formele de protest, inclusiv posibilitatea unei greve, la care ar putea participa și magistrații. De asemenea, personalul auxiliar și grefierii urmează să analizeze săptămâna viitoare noi forme de protest.

Guvernul așteaptă să fie emise toate avizele necesare, după care premierul Bolojan va convoca o ședință de guvern. Pachetul 2 include șapte legi, printre care se numără:

Majorarea taxelor pe proprietate cu 70%.

Taxa de poluare pentru șoferi, de exemplu, pentru o Dacie se estimează a fi o contribuție suplimentară de aproximativ 140 de lei.

Reducerea posturilor în administrația publică locală cu aproximativ 40.000 de locuri, adică 20% din total.

Scăderea salariilor în primăriile cu venituri insuficiente, inclusiv posibile concedieri de 20%.

Alte 10 măsuri pregătite de guvern, printre care se numără: taxe de 25 de lei pentru coletele comandate din afara Uniunii Europene, noi reglementări pentru firme (obligativitatea de a avea cont bancar și POS), și majorarea capitalului social.

După adoptarea pachetului de către guvern, decizia finală va aparține Parlamentului. Dacă măsurile nu vor fi susținute, există varianta unei moțiuni de cenzură care ar putea duce la căderea guvernului și la blocarea întregului set de reforme.

