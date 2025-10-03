Ilie Bolojan face bilanțul guvernării după 100 de zile. Anunțurile premierului de la Palatul Victoria

Prim-ministrul Ilie Bolojan va susține vineri, 3octombrie, la ora 14:00, o conferință de presă pentru a marca 100 de zile de la preluarea guvernării și pentru a prezenta realizările și planurile Executivului.

Evenimentul va include un bilanț al primelor 100 de zile de guvernare, cu prezentarea măsurilor adoptate în domeniul economic, fiscal și administrativ. De asemenea, premierul va contura prioritățile pentru următoarea perioadă și va răspunde întrebărilor presei.

Primele 100 de zile de guvernare pentru premierul Ilie Bolojan au fost marcate de tensiuni politice și negocieri dificile în interiorul coaliției. Formată din patru partide, alianța de guvernare s-a confruntat cu amenințări repetate din partea PSD de a ieși de la guvernare, în timp ce Bolojan a fost nevoit să gestioneze atât crizele economice, cât și echilibrul fragil dintre partenerii politici.

În mai multe momente cheie, premierul a avut demisia pe masă pentru a forța un compromis în coaliție și a evita prăbușirea guvernului. Cele mai tensionate discuții s-au purtat până în prezent pe reforma administrației publice locale. Pe aceste măsuri au fost numeroase discuții și nu s-a ajuns la consens.

Ads