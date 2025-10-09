Ilie Bolojan îl contrazice pe ministrul Energiei și spune că nu avem cel mai mare preț din Europa. „Aceasta este realitatea, și nu are rost să o ocolim”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că România nu are cel mai ridicat preţ al energiei electrice din Europa, dar pentru puterea de cumpărare a românilor preţul este unul mare.

”Avem o subproducţie de energie. Ce înseamnă? În aceşti ani am închis capacităţi energetice, deci centrale, în principal pe cărbune, dar nu am pus în locul lor în ritmul în care s-au închis alte surse de energie. Deci nu am terminat centrale pe gaz”, a explicat el.

”Nu este cel mai mare preţ (la energie - n.r.) din Europa în România, dar la puterea noastră de cumpărare, la realităţile din această parte de Europă, este evident că este un preţ mare. Aceasta este realitatea şi nu are rost să o ocolim. Şi acest preţ ar putea să fie mai mic, pe de o parte, să fie mai suportabil din punct de vedere social şi sprijinul pe care Guvernul îl acordă familiilor cu venituri mici vine să compenseze această realitate, pe de o parte, dar este foarte important şi pentru competitivitatea firmelor româneşti. Dacă firmele româneşti sunt într-o competiţie cu companii din toată Europa pe pieţele europene, în mod evident acolo unde preţul energiei este o componentă importantă de cost, gândiţi-vă în industriile unde se foloseşte multă energie, zona metalurgică, de exemplu, sau zona de petrochimie, aici costurile de energie au ponderi foarte mari. Costul energiei îţi afectează competitivitatea, deci avem un interes strategic ca ţară să ţinem acest cost al energiei mic”, a afirmat Ilie Bolojan, joi seară, la B1 Tv.

El a explicat ce trebuie făcut pentru ca preţul energiei să scadă.

”Pentru asta nu trebuie să facem declaraţii politice, de astea am tot făcut. Trebuie să facem câteva lucruri de bază care să meargă la cauzele acestei stări de fapt. Şi sunt câteva cauze pe care trebuie să le discutăm foarte deschis şi oamenii din zonă le cunosc. În primul rând avem o subproducţie de energie. Ce înseamnă? În aceşti ani am închis capacităţi energetice, deci centrale, în principal pe cărbune, dar nu am pus în locul lor în ritmul în care s-au închis alte surse de energie. Deci nu am terminat centrale pe gaz”, a precizat premierul.

El s-a referit la situaţia centralei de la Iernut.

”Gândiţi-vă că avem o centrală de 400 de megawaţi la Iernut, în judeţul Mureş, pe care am început-o din 2016 şi de 10 ani n-am fost în stare să o terminăm. Şi acum a trebuit să reziliem contractul a doua oară cu firma constructoare şi am convenit cu Romgaz să termine lucrările, pentru că sunt peste 90% finalizate, pe cont propriu, în aşa fel încât să putem intra în Sistemul Energetic Naţional cu un producător important. Deci trebuie să avem mai multă producţie. Avem câteva hidrocentrale care ar putea fi puse în funcţiune într-un an, un an şi jumătate, care ar putea să compenseze parţial acest deficit de producţie şi trebuie să le terminăm şi nu să ne blocăm în tot felul de aspecte birocratice”, a declarat premierul.

Bolojan a subliniat că s-a investit în eficienţa energetică a populaţiei, dar nu a fost făcut eficient Sistemul Energetic Naţional.

”Am făcut eficienţă energetică în multe case de români, acordând granturi, facilităţi, vouchere, pentru componenta de anvelopare termică, pentru amplasarea de panouri fotovoltaice, dar n-am făcut eficient sistemul naţional. O gravitate foarte mare. Asta înseamnă că tot ce am avut fotovoltaic nu este dublat de stocare. Şi noi avem o supraproducţie la prânz, unde practic energia este gratis, dar avem un deficit de producţie seara. Dacă am fi avut stocare prin baterii sau am fi dezvoltat prin pompaj pe termen lung în zona de hidro sisteme de stocare, am fi fost în situaţia în care ceea ce produceam în plus la prânz stocam şi dădeam drumul seara şi în felul acesta nu am fi avut acea achiziţie scumpă de energie care în coşul de energie ridică preţul”, a afirmat Ilie Bolojan.

Ce spunea ministrul Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România plătește, pe anumite intervale orare, cel mai scump curent electric din Europa. El a exemplificat spunând că, în ultima săptămână, în medie, România plătește 145 de euro pe megawatt-oră, în timp ce media Franței este de 61 de euro. Ivan a adăugat că România vinde megawatt-ul în Ungaria cu un leu și are intervale de timp, între orele 18-22, când importă megawatt-ul cu 1.000 de lei, 2.000 de lei și chiar 2.500 de lei. Ministrul Energiei a precizat că în anii trecuți a fost o situație extremă, când România a plătit 27.000 de lei pentru un megawatt.

”Eu am venit de trei luni la Ministerul Energiei și am luat fiecare proiect în parte, am luat structura costurilor ca să înțeleg și eu cum Dumnezeu ajungem ca astăzi să avem un kilowatt-oră (kWh) plătit și cu 1,30, 1,50, 1,55. Era fix la începutul mandatului. România astăzi plătește cel mai scump curent uneori, pe anumite intervale orare, din Europa, pe medie avem pe tranzacțiile pe bursă în ultima săptămână o medie de 145 de euro și vă dau o comparație: Franța, care are media de 61 de euro per megawatt-oră. În ultimii 10 ani, România a scos din producție aproximativ 7.000 de megawați capacitate de producție bazată pe gaz și pe cărbune, capacitate de producție în bandă și nu a pus în loc decât 1.200 de megawați, altă capacitate de producție de energie electrică în bandă”, a declarat Bogdan Ivan, miercuri seară, la Antena 3.

El a adăugat că România a vândut, marți, megawatt-ul în Ungaria cu un leu și importă uneori chiar și cu 2.500 de lei.

”A investit masiv în panouri fotovoltaice, fără a asigura la pachet și capacități de stocare. Când avem soare în România, avem și în Bulgaria, și în Grecia și în Ungaria, și în Austria și în toată zona noastră. Vă dau datele de ieri. România a vândut megawatt-ul în Ungaria, de exemplu, cu 20 de cenți, cu un leu megawatt-ul. Și avem intervale de timp în care, între 6 și 10 seara, România importă megawatt-ul de energie cu 1.000, 2.000, chiar 2.500 de lei. Am avut anul trecut situații, că am cerut statistici, o extremă, era cu 27.000 de lei un megawatt, o extremă. Dar în momentul de față avem aceste aberații din cauză că nu avem suficientă energie. Și România, dintr-un exportator net de energie, s-a transformat în importator”, a afirmat ministrul Energiei.

El a fost întrebat dacă România a fost obligată de cineva să scoată din producție cei aproximativ 7.000 de megawați.”România și-a asumat prin PNRR și pot fi întrebați miniștrii Fondurilor Europene de atunci cum România și-a asumat cea mai agresivă țintă de decarbonizare, și anume să închidă minele și centralele pe cărbune din Valea Jiului și de la Complexul Energetic Oltenia până la 31 decembrie 2025. În comparație, Germania sau Polonia au ales ca și țintă 2040, respectiv 2050”, a transmis Bogdan Ivan.

El a subliniat că reprezentanții Comisiei Europene i-au spus că România și-a asumat această țintă și că nu i-a fost impusă.

”Cei din Comisia Europeană, când m-am dus acum două săptămâni să renegociez deschiderea jalonului 119, prin care am cerut o amânare pentru închiderea centralelor pe cărbune din România, pentru că am avea un pericol real de energie insuficientă și de blackout, mi-au spus: domnule ministru, România și-a asumat ținta asta, nu noi. Noi v-am dat 2,6 miliarde de euro să faceți noi capacități de producție a energiei bazate pe gaz, cum ați ales voi. Aveți contracte de finanțare semnate din 2022-2023, proiectele astea sunt pe hârtie. Licitațiile au fost făcute, nu au venit ofertanții, iar noi astăzi suntem într-o situație extrem de complicată ca în trei luni de zile să rezolvăm o problemă acută a Sistemului Energetic Național și să convingem Comisia Europeană că nu vom închide centralele pe cărbune până când nu vom avea noi capacități de a le înlocui sau de a plăti 2 miliarde de euro înapoi, pentru că banii noi i-am luat”, a afirmat Bogdan Ivan.

