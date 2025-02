Liderul PNL, Bolojan, garantează pentru candidatul coaliției: "Îl ştiu pe domnul Antonescu de peste 20 de ani". De ce ar fi bun ca președinte al României

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat miercuri, 5 februarie, despre Crin Antonescu, că este un candidat pe picioarele lui, un om care are personalitate, care are idei clare, are vorbele la el şi are o mare experienţă şi are convingerea că se poate reconecta cu electoratul.

Potrivit lui Bolojan, "decuplarea" lui Antonescu de lumea politică, în ultimii 10 ani, nu ar fi neapărat un dezavantaj, ci poate fi un avantaj.

Ilie Bolojan a declarat la Pro TV că e un mare câştig că există un singur candidat al coaliţiei la alegerile prezidenţiale.

”Cu toate că domnul Antonescu este susţinut de coaliţie, el este un candidat pe picioarele lui. Eu îl ştiu pe domnul Antonescu de peste 20 de ani, deci e un om care are ideile clare, nu e un om care e cineva care e în spatele lui”, a precizat Bolojan.

El l-a caracterizat pe candidatul Crin Antonescu.

”Un om care are personalitate, are ideile lui clare, are vorbele la el, are o mare experienţă şi este un candidat care sunt convins că va reprezenta România cu demnitate, dar într-o orientare pro-occidentală. Este extrem de important”, a spus Ilie Bolojan.

Despre absenţa lui Antonescu din spaţiul public, în ultimii 10 ani, preşedintele PNL a arătat că, chiar dacă nu a fost activ şi uneori pare un dezavantaj această chestiune, s-ar putea să fie un avantaj.

Ads

”În momentul în care vii în lumea politică şi eşti expus, aproape indiferent ce faci, apare o uzură foarte puternică. Şi eu am convingerea că domnul Antonescu se poate reconecta cu electoratul. A dovedit-o în aceste săptămâni, când a ieşit şi cred că ceea ce spune are consistenţă, are valoare şi sunt convins că va confirma că într-adevăr poate fi un nou început pentru ţara noastră. Nu am îndoieli legate de această chestiune, iar decuplarea de lumea politică nu o văd neapărat un dezavantaj”, a explicat Bolojan.

Ads