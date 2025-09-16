Antreprenorii din România susțin măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan, sugerează vicepremierul: „Înțeleg foarte bine”

Autor: Dan Stan
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 18:30
Tanczos Barna, alături de antreprenori din România / FOTO: T. Barna (Facebook)

Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat marți, 16 septembrie, că procedurile de reducere a cheltuielilor și de creare a unui stat mai suplu trebuie finalizate cât mai rapid, iar apoi trebuie găsite soluții pentru a susține economia și a stimula creșterea economică.

„Antreprenorii din România înțeleg foarte bine problemele generate de deficitul bugetar și reconfirmă că situația actuală, deși dificilă, nu reprezintă o criză economică. Măsurile luate de Guvern au păstrat România în categoria țărilor recomandate investitorilor”, a scris, marți, pe Facebook, vicepremierul Tanczos Barna.

Anunț de la guvern despre planul de relansare economică

Potrivit acestuia, „procedurile de reducere a cheltuielilor și de creare a unui stat mai suplu trebuie finalizate cât mai rapid, iar în următoarele săptămâni este esențial să discutăm despre inițiative care pot susține economia și relansarea creșterii economice”.

„Trebuie să venim cu soluții pentru IMM-uri, pentru a atenua efectele generate de eliminarea plafonării prețului la energie”, a mai transmis vicepremierul.

Antreprenorii din România reafirmă încrederea în UE

Creditul fiscal pentru investiții în domeniul cercetării și inovării și pentru investiții noi poate stimula mediul de afaceri, a avertizat Tanczos Barna.

Totodată, antreprenorii și-au reafirmat susținerea fermă pentru valorile europene.

„Antreprenorii din România consideră Uniunea Europeană o ancoră stabilă pentru mediul de afaceri autohton, un aspect care constituie o bază solidă pentru pasul următor: extinderea pe piețele externe, un demers ce trebuie susținut prin programe țintite”, a adăugat vicepremierul.

Tanczos Barna a precizat că a abordat aceste idei și în cadrul unui eveniment la care a participat marți, 16 septembrie, alături de mai mulți antreprenori.

