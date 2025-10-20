Primăria Capitalei, o „plasă de salvare” politică pentru Ilie Bolojan? „Ambițiile sale sunt prezidențiale”

Autor: Grigore Dobritoiu
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 17:32
284 citiri
Premierul Ilie Bolojan Foto: Hepta

După ce legea pensionării magistraților, asumată de Guvernul Bolojan în Parlament, a fost declarată neconstiuțională de către CCR, premierul României se găsește într-o poziție delicată.

Ilie Bolojan a afirmat că va demisiona în cazul în care Curtea Constituțională se va pronunța împotriva proiectului de lege adoptat prin asumarea răspunderii în Parlament. Premierul a argumentat în primă fază că, în aces caz, guvernul său nu ar mai avea „legitimitate”. Ulterior, discursul său pe această temă s-a mai temperat.

Acesta a declarat luni că „a luat act” de decizia Curții, însă a specificat că CCR a respins „pe formă” legea reformei pensiilor magistraților și că procesul legislativ va fi reluat.

Nu este însă exclus ca CCR să respingă încă o dată legea, de data aceasta pe fond, iar situația s-ar putea complica și mai mult pentru premierul României.

După ce s-a erijat în salvator și reformist în ultimele luni, Ilie Bolojan are acum nevoie de un „plan de salvare”, pentru a-și putea continua planurile politice ambițioase.

În acest sens, potrivit unor informații apărute pe surse, Ilie Bolojan s-ar pregăti pentru o candidatură la Primăria Capitalei. De altfel, acesta a insistat ca scrutinul să aibă loc cel mai târziu la finalul lunii noiembrie sau la începutul lunii decembrie.

O candidatură la București l-ar putea ajuta pe Ilie Bolojan să-și conserve reputația politică acumulată în ultimele luni, în contextul în care erodarea lui s-ar putea accentua spre începutul anului viitor, pe măsură ce austeritatea va lovi în alegători.

Nu este clar în ce măsură Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care pare să fie favorit în PNL pentru această candidatură, va fi mulțumit de schimbarea de paradigmă.

Politologul Cristian Pîrvulescu spune că deși funcția de primar general al Bucureștiului s-a dovedit a fi o rampă de lansare pentru funcția de președinte al României, experiența arată că foștii premieri „nu au șanse”.

„Orice e posibil în lumea de astăzi. În general însă, zvonurile acestea sunt făcute să deruteze. Ambițiile sale sunt prezidențiale. E adevărat că s-a dovedit în cazul lui Băsescu și Nicușor Dan că un primar ajunge președinte, dar nu este obligatoriu. În general, experiența ne arată că foștii prim-miniștri nu au șanse.”, afirmă acesta într-o intervenție pentru Ziare.com.

Cristian Pîrvulescu spune că premierului Ilie Bolojan i-ar trebui un „plan de salvare” în contextul deciziei CCR, dar și în cazul în care acesta ar trece la Primărie, lucrurile nu se schimbă deloc.

„În plus, Bucureștiul este un oraș complicat, foarte complicat. Ar fi și o lovitură dată la Ciucu. Pe de altă parte, Ciucu este un locotenent disciplinat și nu știu dacă își dorește foarte multe candidatura la Primăria Bucureștiului. Simte că nu a strâns încă destulă încredere pentru a o ataca formal. Ar putea fi obligat pentru a se confrunta direct cu Băluță, dar ăsta este un calcul relativ meschin.”, mai spune politologul.

Decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA spune că o candidatură la Primăria București ar putea fi o alternativă de salvare pentru Ilie Bolojan, dar este în continuare riscantă.

„A încercat să preseze curtea să ia decizii împotriva deciziilor care sunt luate de Curtea Europeană de Justiție, iar problema e evidentă. Este, evident, un fals. Comisia Europeană nu a cerut niciodată așa ceva. Comisia Europeană cere ca problema pensiilor să fie rezolvată prin taxarea diferenței. Taxarea semnificativă a diferenței. Dar asta înseamnă că trebuie să renunțe la cota unică. Cum ideologia intervice impozitarea progresivă, nu pot să rezolve o problemă ușor de rezolvat.”, mai spune politologul.

CCR a respins reforma pensiilor magistraților

Curtea Constituțională a României a admis luni, 20 octombrie, obiecția de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea care modifica pensiile magistraților. Ședința decisivă, începută la ora 14:00, a pus capăt unei perioade de tensiune politică și juridică ce a durat aproape două luni.

Decizia de admitere ar fi fost luată cu o majoritate de 5 la 4, iar legea declarată neconstituțională în ansamblul său, ceea ce înseamnă că ar trebui promovat un alt proiect de lege în integralitate.

Potrivit unor surse G4Media, în favoarea admiterii sesizării ICCJ au votat judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină.

Printre motivele care au stat la baza deciziei s-ar număra lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), aspect ce reprezintă un viciu de procedură, adică o problemă de formă, nu de fond.

Premierul avertizase anterior că o respingere a legii ar putea pune sub semnul întrebării legitimitatea Executivului de a continua reformele promise.

Cu toate acestea, până la ora redactării acestei știri, premierul Ilie Bolojan nu a făcut niciun anunț cu privire la decizia pe care a luat-o după anunțul CCR.

#ilie bolojan, #Primaria Bucuresti, #alegeri, #CCR , #stiri Ilie Bolojan
