Ce se întâmplă cu minele de cărbune din România. Premierul Bolojan a făcut anunțul de ultimă oră: „Nu am respectat jalonul de decarbonizare”

Premierul Bolojan a anunțat vineri, 3 octombrie, într-o conferință de presă, planul pentru minele de cărbune din România. În opinia oficialului, nu se mai poate continua cu incertitudinea.

În ultimii ani, mai multe mine de cărbune au fost închise în România. Totuși, marele Complex Energetic Muntenia încă funcționează. În privința acestuia, Executivul are la îndemână două variante: fie aplicarea unui plan pentru a-l face mult mai rentabil, fie să-l închidă și implicit, să trimită în șomaj angajații.

„Strategia pe cărbune e un lucru pe care trebuie să-l închidem în perioada următoare. Pentru că nu am respectat jalonul pe decarbonizare, avem două direcții strategice - menținem mai mult timp producția de cărbune în Valea Jiului - dar asta înseamnă o restructurare totală a Complexului Energetic Oltenia, dar să nu mai fie căpușat, să nu mai acordăm miliarde de lei anual (n.r. - subvenții de la guvern), ca să funcționeze lucrurile acolo.

Sau, dacă acest lucru nu va fi făcut, să renunțăm la producția pe cărbune, din cauza costurilor prea mari”, a declarat Bolojan.

Totuși, Bolojan spune că dorește o reformă referitoare la Complexul Energetic, deci varianta numărul 1.

„Eu, personal, susțin prima variantă, nu mai putem continua așa cum avem lucrurile astăzi”, a mai transmis premierul.

