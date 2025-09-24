Ilie Bolojan anunță ce se întâmplă cu postul de vicepremier lăsat liber de Dragoș Anastasiu. Noi detalii despre reforma administrației VIDEO

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că, în cel mai scurt timp, Guvernul va veni cu o propunere pentru ocuparea funcției de vicepremier rămasă vacantă după plecarea lui Dragoș Anastasiu.

„Această poziție de vicepremier a fost gândită cu un specific aparte – să fie o persoană din afara lumii politice, din zona antreprenorială sau din zona de responsabilitate socială, care să vină cu propuneri de eficiență, de digitalizare. Când stai foarte mult în această zonă, riști să nu mai vezi ceea ce e în neregulă. Când vine cineva din afară, îi sare imediat în ochi ce nu e în regulă. Un astfel de om, care să fie și disponibil să intre în situație, nu e ușor de găsit. În perioada următoare vom face o propunere pentru acest post”, a explicat Ilie Bolojan într-o conferință de presă.

Totodată, premierul s-a referit și la reforma administrației publice, afirmând că este dispus să analizeze varianta unei reforme fără concedieri, prin reducerea salariilor și a cheltuielilor curente.

„Doar reformele structurale pe termen lung pot genera economii reale. Orice reformă trebuie să fie gândită astfel încât să aducă eficiență, fără a pune în pericol funcționarea instituțiilor sau drepturile angajaților”, a punctat Ilie Bolojan, răspunzând unei întrebări legate de propunerea PSD privind reducerea salariilor ca alternativă la concedieri.

Ads

Ads