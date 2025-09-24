Ilie Bolojan anunță ce se întâmplă cu postul de vicepremier lăsat liber de Dragoș Anastasiu. Noi detalii despre reforma administrației VIDEO

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 17:58
242 citiri
Ilie Bolojan anunță ce se întâmplă cu postul de vicepremier lăsat liber de Dragoș Anastasiu. Noi detalii despre reforma administrației VIDEO
Premierul Ilie Bolojan FOTO Hepta

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că, în cel mai scurt timp, Guvernul va veni cu o propunere pentru ocuparea funcției de vicepremier rămasă vacantă după plecarea lui Dragoș Anastasiu.

„Această poziție de vicepremier a fost gândită cu un specific aparte – să fie o persoană din afara lumii politice, din zona antreprenorială sau din zona de responsabilitate socială, care să vină cu propuneri de eficiență, de digitalizare. Când stai foarte mult în această zonă, riști să nu mai vezi ceea ce e în neregulă. Când vine cineva din afară, îi sare imediat în ochi ce nu e în regulă. Un astfel de om, care să fie și disponibil să intre în situație, nu e ușor de găsit. În perioada următoare vom face o propunere pentru acest post”, a explicat Ilie Bolojan într-o conferință de presă.

Totodată, premierul s-a referit și la reforma administrației publice, afirmând că este dispus să analizeze varianta unei reforme fără concedieri, prin reducerea salariilor și a cheltuielilor curente.

„Doar reformele structurale pe termen lung pot genera economii reale. Orice reformă trebuie să fie gândită astfel încât să aducă eficiență, fără a pune în pericol funcționarea instituțiilor sau drepturile angajaților”, a punctat Ilie Bolojan, răspunzând unei întrebări legate de propunerea PSD privind reducerea salariilor ca alternativă la concedieri.

Ilie Bolojan, de neclintit cu privire la reforma administrativă. Stolojan: „Încercarea PSD de a-l convinge că greșește e ca și cum încerci să vinzi castraveți grădinarului”
Ilie Bolojan, de neclintit cu privire la reforma administrativă. Stolojan: „Încercarea PSD de a-l convinge că greșește e ca și cum încerci să vinzi castraveți grădinarului”
Fostul președinte PNL Theodor Stolojan a declarat vineri, 19 septembrie, că ceea ce este pentru el de neînțeles este încercarea PSD și a altor partide de a-l convinge pe Ilie Bolojan că...
Premierul a anunțat termenul până la care România depune propunerile din programul SAFE, prin care România primește aproape 17 miliarde de euro
Premierul a anunțat termenul până la care România depune propunerile din programul SAFE, prin care România primește aproape 17 miliarde de euro
Premierul Bolojan a anunțat termenul până la care trebuie să fie gata propunerile României pentru Programul SAFE, prin care țara noastră accesează un credit de 16,6 miliarde de euro, cu...
#ilie bolojan, #vicepremier, #Dragos Anastasiu, #reforma administrativa , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
"Seful banilor" din PE explica "siretlicul" privind fondurile europene pentru Romania: "60 de miliarde de euro sunt, real, mai putin decat 46 de miliarde"
a1.ro
Elena Basescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme in plus, fiica fostului presedinte e greu de recunoscut. Cum arata EBA
DigiSport.ro
Nepalezii il cauta pe Gigi Becali prin tot Bucurestiul, dupa ce au auzit ce face milionarul din Pipera

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ilie Bolojan anunță ce se întâmplă cu postul de vicepremier lăsat liber de Dragoș Anastasiu. Noi detalii despre reforma administrației VIDEO
  2. Premierul Bolojan despre reținerea lui Horațiu Potra: „Justiția să-și facă datoria” VIDEO
  3. Ilie Bolojan, despre prelungirea plafonării la alimente: „Deciziile nu trebuie luate populist. Am fost portretizat ca un om inflexibil” VIDEO
  4. Reforma care zguduie primăriile. Bolojan nu renunță: „Reducerea cheltuielilor este vitală pentru o administrație mai eficientă și pentru a corecta nedreptățile” - VIDEO
  5. Ilie Bolojan vorbește deschis despre subiectul demisiei sale: „Dacă voi lua o decizie în acest sens, vă voi anunța” VIDEO
  6. Ilie Bolojan anunță ce a rezolvat la Bruxelles: „Am convenit un deficit de 8,4% din PIB” - Efectele pachetelor de reformă - VIDEO
  7. Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, și-a numit nașa de cununie manager la Spitalul Județean: „M-am rugat efectiv de ea să preia funcția”
  8. Diana Șoșoacă, o nouă reacție după cererea Parchetului: „Halucinații juridice, fabricate în laboratoarele unui sistem mafiot care se teme de adevăr”
  9. Sorin Grindeanu i-a băgat în ședință pe miniștrii PSD. Se caută bani pentru rectificarea bugetară: ministerele ar fi cerut 80 de miliarde de lei
  10. Butoane de panică la patul pacienților din saloanele obișnuite și camere video în spitale. Proiectul a fost adoptat de Parlament