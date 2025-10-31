Lui Bolojan i se cere urgent reforma administrativ teritorială. Curtea de Conturi: Peste jumătate dintre orașe nu aveau numărul minim de locuitori prevăzut în lege

Curtea de Conturi recomandă o reformă a organizării unităților administrativ-teritoriale, după ce auditul instituţiei a scos la iveală discrepanţe importante între legislaţie şi realitatea demografică şi financiară a localităţilor mici. Raportul, care analizează perioada 2021–2023 şi a fost realizat între aprilie şi noiembrie 2024, arată că mai mult de jumătate dintre oraşe şi un procent semnificativ din comune nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege, iar cheltuielile cu personalul limitează adesea capacitatea de dezvoltare a acestor UAT-uri.

Auditorii notează că „numărul de locuitori”, indicator cheie în legislaţia privind statutul localităţilor, nu corespunde pentru multe unităţi cu realitatea demografică. La finele anului 2023, 119 oraşe — adică 55% din totalul de 216 — nu atingeau pragul demografic minim de 10.000 de locuitori. În acelaşi timp, 432 de comune (15% din total) aveau sub 1.500 de locuitori, pragul minim prevăzut pentru această categorie. Curtea atrage atenţia că, dacă s-ar aplica acum criteriile în forma lor actuală, o serie de localităţi nu s-ar mai încadra în categoria din care fac parte.

Auditul evidenţiază şi decalaje importante în accesul la servicii esenţiale între mediul urban şi cel rural. Din UAT-urile rurale analizate, 12% nu dispun de cabinete de medicină de familie, 50% nu au cabinete stomatologice, iar 24% nu au farmacii. Problemele sunt mai acute în localităţile mici, care întâmpină dificultăţi la alimentarea cu apă, canalizare şi în organizarea transportului public. „Această situație subliniază nevoia de investiții și politici publice care să reducă aceste inegalități și să asigure un acces echitabil la servicii esențiale pentru toți cetățenii”, subliniază Curtea de Conturi.

Pe lângă aspectele legate de infrastructură şi servicii, raportul semnalează blocaje legislative care împiedică reorganizări administrative eficiente. „Schimbarea statutului administrativ al unei localități este dificilă și rareori reușește. Au existat, în ultimii ani, mai multe încercări de revenire la rang de comună a unor orașe sau de comasare a unor comune cu orașe, dar cele mai multe dintre acestea nu au fost finalizate cu succes din cauza neîndeplinirii condițiilor impuse de Legea referendumului”, constată Curtea.

Din perspectiva finanţelor locale, auditul relevă o dependenţă puternică de transferurile de la bugetul de stat şi o capacitate limitată de autofinanţare. În 2023 doar 27% dintre comune şi 34% dintre oraşele mici au reuşit să acopere mai mult de jumătate din cheltuieli din venituri proprii, deşi tendinţa pe perioada 2021–2023 este una de ameliorare, în special la comune. Totodată, ponderea cheltuielilor cu personalul rămâne o problemă: în 2023 doar 31% dintre comune îşi puteau susţine cheltuielile de personal din venituri proprii analizate, în scădere faţă de 2022 (52%) şi 2021 (44%). În cazul oraşelor mici, procentul celor care au acoperit cheltuielile de personal din venituri proprii a fost de 76% în 2023, comparativ cu 85% în 2022 şi 81% în 2021.

Raportul atrage atenţia şi asupra costurilor generate de responsabilităţi sociale tot mai mari pentru UAT-uri mici. Numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav a crescut cu 7% în intervalul 2021–2023, iar plăţile aferente acestor indemnizaţii au urcat cu 38%, presând suplimentar bugetele locale. Auditorii semnalează, de asemenea, că modul de stabilire a coeficienţilor pentru indemnizaţii şi salarizare generează discrepanţe între oraşe şi comune care deservesc un număr similar de locuitori, conducând la costuri salariale mai mari în oraşele mici.

Pe fondul constatărilor, Curtea de Conturi recomandă demararea unui proces de analiză sistemică şi a unei reforme legislative menite să întărească cadrul instituţional al administraţiei publice locale, să îmbunătăţească planificarea strategică şi să consolideze autonomia financiară a UAT-urilor. Potrivit raportului, o astfel de reformă ar permite o mai bună corelare între nevoile comunităţilor, resursele disponibile şi serviciile oferite, reducând în acelaşi timp riscul de concentrare a problemelor în localităţile mici şi rurale.

