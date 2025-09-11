SUA comemorează 24 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie. Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj din partea României

Autor: Daniel Groza
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 09:42
92 citiri
SUA comemorează 24 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie. Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj din partea României
SUA marchează 24 de ani de la atentatele teroriste FOTO captură YouTube/Euronews

SUA marchează joi, 11 septembrie, 24 de ani de la atentatele teroriste. Lumea întreagă își amintește de victimele tragediei de la World Trade Center. La Ground Zero, rudele celor aproape 3.000 de persoane decedate participă la ceremonia de citire a numelui, iar la apus, fasciculele de lumină simbolizează turnurile gemene. Comemorările includ concerte gratuite și ceremonii în cazărmi de pompieri, în memoria celor care și-au pierdut viața. Premierul român Ilie Bolojan subliniază importanța valorilor libertății, democrației și respectului pentru drepturile omului, amintind că 11 septembrie rămâne o rană și un avertisment pentru întreaga lume.

La 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost ținta a patru atentate sinucigașe coordonate, comise de 19 membri ai grupării islamiste Al-Qaida, condusă de Osama bin Laden. La New York, două avioane de linie deturnate s-au prăbușit intenționat asupra turnurilor gemene ale World Trade Center, provocând prăbușirea acestora în mai puțin de două ore și moartea a mii de persoane.

Mesaj din partea premierului Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a transmis, joi, un mesaj la comemorarea a 24 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, în care apreciază că “11 septembrie rămâne o rană dureroasă, dar și un avertisment”. Este o reamintire a faptului că libertatea, democrația și respectul pentru drepturile omului nu sunt niciodată garantate. “Aceste valori trebuie apărate prin fapte și asumare”, transmite premierul.

“Astăzi, 11 septembrie, ne oprim pentru un moment de reculegere în amintirea tragediei care a schimbat profund lumea modernă. Comemorăm viețile pierdute în Statele Unite și omagiem curajul celor care au intervenit pentru a salva și a proteja — supraviețuitori și salvatori deopotrivă. Ne gândim la familiile victimelor și la toți cei ale căror vieți au fost marcate de acea zi”, a transmis, joi, premierul Ilie Bolojan.

Acesta afirmă că “11 septembrie rămâne o rană dureroasă, dar și un avertisment: libertatea, democrația și respectul pentru drepturile omului nu sunt niciodată garantate”.

“Într-un context internațional tensionat, cu război și amenințări hibride, aceste valori trebuie apărate prin fapte și asumare, nu doar prin declarații. România rămâne ferm angajată în parteneriatul strategic cu Statele Unite și în eforturile internaționale pentru pace și securitate, cu un rol deosebit în regiunea Mării Negre, unde stabilitatea este esențială pentru întreaga comunitate euroatlantică”, a mai transmis premierul. Potrivit acestuia, “avem datoria să protejăm ceea ce a fost construit prin sacrificiu și să transmitem generațiilor viitoare o lume liberă, demnă și sigură, întemeiată pe respect și responsabilitate”.

New York, dar și întreaga lume, comemorează joi atentatele din 11 septembrie 2001. La Ground Zero, unde se aflau turnurile gemene ale World Trade Center, rudele celor aproximativ 3.000 de victime ale tragediei vor participa la lunga ceremonie de citire a numelui tuturor celor decedați, așa cum se întâmplă la fiecare comemorare. La apusul soarelui, două fascicule de lumină se vor ridica spre cer pentru a simboliza turnurile gemene, iluminând sudul Manhattanului până în zori.

Concerte gratuite vor avea loc în diverse spații publice ale orașului, ceremonii în cazărmi de pompieri, pentru că 39 dintre ei și-au pierdut viața într-un an din cauza bolilor legate de tragedie.

La 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost ținta a patru atentate sinucigașe coordonate, comise de 19 membri ai grupării islamiste Al-Qaida, condusă de Osama bin Laden. La New York, două avioane de linie deturnate s-au prăbușit intenționat asupra turnurilor gemene ale World Trade Center, provocând prăbușirea acestora în mai puțin de două ore și moartea a mii de persoane.

Viitorul Guvernului: Bolojan rezistă, dar se pregătesc deja nume pentru „premierul relansării”
Viitorul Guvernului: Bolojan rezistă, dar se pregătesc deja nume pentru „premierul relansării”
Au trecut 78 de zile de când Cabinetul Bolojan a preluat guvernarea în România și se vorbește tot mai des despre îndepărtarea sa, cu toate că, în teorie, actualul premier trebuie să...
România are nevoie de un proiect de țară, "care dă coerență politicii externe și de apărare", avertizează un deputat PSD. Altfel, avem "reformele cu barda" ale lui Bolojan
România are nevoie de un proiect de țară, "care dă coerență politicii externe și de apărare", avertizează un deputat PSD. Altfel, avem "reformele cu barda" ale lui Bolojan
România are urgent nevoie de un proiect de țară, acesta fiind "fundamentul care dă coerență politicii externe și de apărare", avertizează deputatul Mihai Fifor (PSD), fost ministru al...
#ilie bolojan, #atentate 11 septembrie, #comemorare, #mesaj , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"M-au batut mar". "Cea mai frumoasa actrita de la Hollywood" a decis sa spuna tot, dupa ce a ajuns "de nerecunoscut"
Digi24.ro
Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a fost impuscat mortal in Utah
Adevarul.ro
Cum incearca Kremlinul sa ascunda prezenta reala a lui Putin. Secretul birourilor identice in care apare dictatorul rus

Ep. 127 - Călin Georgescu - noi declarații despre

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Polonia își construiește cea mai mare armată din Europa, dar războiul din Ucraina îi expune punctele slabe
  2. SUA comemorează 24 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie. Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj din partea României
  3. Tactica „Salamului” și „flotele de țânțari”. Drona, noua armă amenințătoare a Rusiei, care testează flancul estic al NATO
  4. Un TIR s-a oprit în zidul unui bloc după ce a lovit două mașini parcate și un stâlp de curent
  5. Fostul comandant al trupelor americane din Europa avertizează că atacul din Polonia a fost un test pe care NATO l-a căzut. Ce spune despre România
  6. Una dintre dronele rusești s-a prăbușit peste casa unui pensionar polonez care se uita la televizor chiar la știri despre incidente similare
  7. Polonia deschide războiul? Ce am învățat după 24 de ani de la atacurile teroriste din 9/11 asupra SUA?
  8. Seinfeld compară protestatarii pro-Palestina cu mișcarea rasistă Ku Klux Klan: ”Ei măcar recunosc că nu le plac negrii și evreii. Sunt sinceri”
  9. Raport INS: Exporturile României de produse din tutun se ridică în 2024 la peste 2 mld. de euro, cu o contribuție pozitivă de 1,5 mld. euro a sectorului de tutun la balanța comercială a țării
  10. Protestele ”Blocăm totul” din Franța, încheiate cu peste 500 de persoane reținute din cei 200.000 de manifestanți. Îndemnul lui Marine Le Pen VIDEO