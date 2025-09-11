SUA comemorează 24 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie. Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj din partea României

SUA marchează joi, 11 septembrie, 24 de ani de la atentatele teroriste. Lumea întreagă își amintește de victimele tragediei de la World Trade Center. La Ground Zero, rudele celor aproape 3.000 de persoane decedate participă la ceremonia de citire a numelui, iar la apus, fasciculele de lumină simbolizează turnurile gemene. Comemorările includ concerte gratuite și ceremonii în cazărmi de pompieri, în memoria celor care și-au pierdut viața. Premierul român Ilie Bolojan subliniază importanța valorilor libertății, democrației și respectului pentru drepturile omului, amintind că 11 septembrie rămâne o rană și un avertisment pentru întreaga lume.

La 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost ținta a patru atentate sinucigașe coordonate, comise de 19 membri ai grupării islamiste Al-Qaida, condusă de Osama bin Laden. La New York, două avioane de linie deturnate s-au prăbușit intenționat asupra turnurilor gemene ale World Trade Center, provocând prăbușirea acestora în mai puțin de două ore și moartea a mii de persoane.

Mesaj din partea premierului Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a transmis, joi, un mesaj la comemorarea a 24 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, în care apreciază că “11 septembrie rămâne o rană dureroasă, dar și un avertisment”. Este o reamintire a faptului că libertatea, democrația și respectul pentru drepturile omului nu sunt niciodată garantate. “Aceste valori trebuie apărate prin fapte și asumare”, transmite premierul.

Ads

“Astăzi, 11 septembrie, ne oprim pentru un moment de reculegere în amintirea tragediei care a schimbat profund lumea modernă. Comemorăm viețile pierdute în Statele Unite și omagiem curajul celor care au intervenit pentru a salva și a proteja — supraviețuitori și salvatori deopotrivă. Ne gândim la familiile victimelor și la toți cei ale căror vieți au fost marcate de acea zi”, a transmis, joi, premierul Ilie Bolojan.

Acesta afirmă că “11 septembrie rămâne o rană dureroasă, dar și un avertisment: libertatea, democrația și respectul pentru drepturile omului nu sunt niciodată garantate”.

“Într-un context internațional tensionat, cu război și amenințări hibride, aceste valori trebuie apărate prin fapte și asumare, nu doar prin declarații. România rămâne ferm angajată în parteneriatul strategic cu Statele Unite și în eforturile internaționale pentru pace și securitate, cu un rol deosebit în regiunea Mării Negre, unde stabilitatea este esențială pentru întreaga comunitate euroatlantică”, a mai transmis premierul. Potrivit acestuia, “avem datoria să protejăm ceea ce a fost construit prin sacrificiu și să transmitem generațiilor viitoare o lume liberă, demnă și sigură, întemeiată pe respect și responsabilitate”.

Ads

New York, dar și întreaga lume, comemorează joi atentatele din 11 septembrie 2001. La Ground Zero, unde se aflau turnurile gemene ale World Trade Center, rudele celor aproximativ 3.000 de victime ale tragediei vor participa la lunga ceremonie de citire a numelui tuturor celor decedați, așa cum se întâmplă la fiecare comemorare. La apusul soarelui, două fascicule de lumină se vor ridica spre cer pentru a simboliza turnurile gemene, iluminând sudul Manhattanului până în zori.

Concerte gratuite vor avea loc în diverse spații publice ale orașului, ceremonii în cazărmi de pompieri, pentru că 39 dintre ei și-au pierdut viața într-un an din cauza bolilor legate de tragedie.

La 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost ținta a patru atentate sinucigașe coordonate, comise de 19 membri ai grupării islamiste Al-Qaida, condusă de Osama bin Laden. La New York, două avioane de linie deturnate s-au prăbușit intenționat asupra turnurilor gemene ale World Trade Center, provocând prăbușirea acestora în mai puțin de două ore și moartea a mii de persoane.

Ads