Ilie Bolojan, conferință de presă după decizia CCR privind reforma 2. Anunțurile premierului

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 11:09
1600 citiri
Ilie Bolojan, la Bruxelles FOTO Facebook/Ilie Bolojan

Miercuri, 24 septembrie 2025, premierul Ilie Bolojan va susține o conferință de presă la Palatul Victoria, începând cu ora 16:00, imediat după anunțul deciziei Curții Constituționale a României privind reforma din pachetul 2 de măsuri fiscale.

Șeful Executivului va aborda mai multe subiecte de actualitate, între care: concluziile vizitei oficiale la Bruxelles și discuțiile purtate cu liderii europeni; detalii privind rectificarea bugetară, cu accent pe măsurile prioritare pentru perioada următoare; prezentarea unor proiecte guvernamentale aflate în pregătire.

Astăzi, Curtea Constituțională se pronunță asupra proiectului privind pensiile speciale ale magistraților și asupra altor 8 sesizări depuse de opoziție referitoare la celelalte măsuri din pachetul doi pe care Executivul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Premierul a sugerat în mai multe rânduri că, dacă proiectele pică la CCR, își va da demisia.

Judecătorii constituționali s-au reunit miercuri dimineață în ședință pentru dezbaterea sesizărilor depuse de ÎCCJ și AUR, POT și SOS împotriva celor 5 proiecte din pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare.

Proiectul cel mai controversat urmărește restrângerea pensiilor speciale ale magistraților, mai exact: plafonarea pensiei la 70% din ultimul salariu net (prevăzut în prezent ca un procent din salariul brut).

Vârsta de pensionare ar urma să crească treptat până la 65 de ani (cu norme tranzitorii), înlocuind vechimea actuală mai scăzută care permite pensionarea mai devreme.

Înalta Curte de Casație și Justiție a sesizat CCR, susținând că legea ignoră importanța pensiei de serviciu pentru independența justiției și încalcă numeroase principii constituționale: securitatea juridică, neretroactivitatea, încrederea legitimă etc.

