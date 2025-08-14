Ilie Bolojan e hotărât să taie pensiile magistraților și să crească vârsta de pensionare. "Am definitivat acest pachet"

Autor: Daniel Groza
Joi, 14 August 2025, ora 11:14
586 citiri
Ilie Bolojan e hotărât să taie pensiile magistraților și să crească vârsta de pensionare. "Am definitivat acest pachet"
Ilie Bolojan, premierul României, nu renunță la tăiere pensiilor magistraților FOTO Hepta

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că proiectul, parte din pachetul de măsuri fiscale ce va fi adoptat până la finalul lunii august, va reglementa vârsta standard de pensionare și plafonul pensiilor magistraților, în contextul discuțiilor cu asociațiile profesionale și al provocărilor legate de sistemul de salarizare și procesele în derulare.

„Din discuțiile pe care le-am avut, în afară de a contesta aceste măsuri legate de faptul că vârsta de pensionare trece la vârsta standard, deci de 65 de ani, așa cum este și normal, că pensia nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu net în plată, aceste aspecte sigur au fost cel mai puternic contestate și apoi, sigur, o perioadă de tranziție între actualele prevederi și noile prevederi care să fie în accepțiunea lor cât mai lungă. Nu am ajuns la o soluție. Noi am definitivat acest pachet și foarte probabil în cursul zilei de mâine vom publica forma finală”, a afirmat Bolojan, miercuri, Digi 24.

El a menționat că luni va avea o întâlnire cu asociațiile magistraților care au solicitat acest lucru.

„Sunt niște realități pe care nu le putem contesta în acest domeniu, și anume – vârsta de pensionare prea devreme, cuantumul pensiei la nivelul ultimului salariu, care nu se aplică nicăieri în niciun alt domeniu și nici într-o altă țară, ambele prevederi se bat cap în cap cu ceea ce se întâmplă în Europa și în realitate. Și un lucru foarte grav, avem un sistem de salarizare care a permis interpretări și am avut până acum peste 20.000 de procese declanșate de magistrați din România împotriva Ministerului Justiției și a statului român și suntem în situația în care până acum am plătit peste 2 miliarde doar diferențe suplimentare de salarii și mai avem sume importante care sunt solicitate de la statul român. (…) Acest proiect va fi în pachetul 2 de măsuri”, a afirmat premierul.

```

Schimbările propuse pentru Pilonul 2 sunt neconstituționale?
Schimbările propuse pentru Pilonul 2 sunt neconstituționale?
Analiză: De ce guvernul condus de Ilie Bolojan nu a explicat ce se întâmplă cu banii din Pilonul 2 de pensii dacă se schimbă regula în timpul jocului? De ce a preferat confuzia în locul...
Primarii comunelor din România se duc peste Ilie Bolojan, nemulțumiți de măsurile Guvernului. Asociația Comunelor din România avertizează că va apela la organismele internaționale
Primarii comunelor din România se duc peste Ilie Bolojan, nemulțumiți de măsurile Guvernului. Asociația Comunelor din România avertizează că va apela la organismele internaționale
Tensiunile dintre Guvern și administrațiile comunelor ajung joi, la ora 10.00, la masa discuțiilor, când premierul Ilie Bolojan se va întâlni, la Palatul Victoria, cu reprezentanții...
#ilie bolojan, #magistrati, #pensii, #conflict, #proiect, #pachet masuri fiscale , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Marquinhos a mers la microfon si a avut un mesaj pentru Donnarumma, dupa ce PSG a luat Supercupa fara el
Digi24.ro
Putin vrea sa-l intimideze pe Trump cu "Cernobilul zburator". Rusii, gata sa testeze "Skyfall", racheta cu propulsie nucleara
Adevarul.ro
PSD, intre retragerea de la guvernare si alianta cu AUR. Confuzia care ii deruteaza pe romani

Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce așteaptă ucrainenii de la întâlnirea Trump-Putin?
  2. American inculpat după ce a atacat un ofițer federal cu un sandviș. „Rușine! Rușine!” VIDEO
  3. Ilie Bolojan e hotărât să taie pensiile magistraților și să crească vârsta de pensionare. "Am definitivat acest pachet"
  4. Merz după discuția cu Trump: "Există speranță pentru pace"
  5. Un nou scandal în clanul Cordunenilor. Soțiile interlopilor se amenință pe rețelele sociale, poliția nu intervine dacă nu se depun plângeri
  6. S-a decis extrădarea lui Plahotniuc în Moldova
  7. George Pomuț, românul care a cumpărat Alaska pentru America, ținutul pe care Putin îl regretă. Tranzacția este contestată și acum de propaganda rusă
  8. Iepurii "mutanți" au invadat o zonă din SUA. Cum explică specialiștii aspectul "animalelor zombi" VIDEO
  9. Trump a cerut ca noul președinte polonez Nawrocki să-l înlocuiască pe premierul Tusk la discuția cu liderii europeni despre Ucraina și Rusia
  10. Protestele din Serbia au escaladat. Ciocniri violente între susținătorii președintelui și manifestanții care îi cer demisia VIDEO