Ilie Bolojan anunță noi creșteri de taxe și impozite în al doilea pachet fiscal, chiar cu până la 70%. „Sunt la un nivel care nu reflectă valoarea proprietății” VIDEO

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 10 August 2025, ora 21:15
445 citiri
Ilie Bolojan anunță noi creșteri de taxe și impozite în al doilea pachet fiscal, chiar cu până la 70%. „Sunt la un nivel care nu reflectă valoarea proprietății” VIDEO
Premierul Ilie Bolojan - FOTO Facebook Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a vorbit duminică, 10 august, la Antena 3 CNN despre al doilea pachet de măsuri fiscale pe care urmează să-l aprobe Guvernul.

Șeful Executivului a spus că este posibil să conțină și o creștere a impozitelor locale.

„În componenta fiscală și aceste lucruri ar urma să fie cuprinse, se vor aplica de la 1 ianuarie anul viitor, impozitele ar putea să crească la persoanele fizice, sunt la un nivel care nu reflectă valoarea proprietății.

Pe componenta de sănătate, o problemă, 16% din veniturile statului, nu s-a văzut o îmbunătățire a calității, avem spitale care au o cotă foarte importantă din cheltuieli pe partea de salarii.

Întrebat dacă creșterea va fi de 70%, Bolojan a spus „este posibil”, motivând că în anumite localități nu s-au crescut taxele de mult timp.

„O creștere de impozite la persoanele fizice este posibilă de la 1 ianuarie anul viitor, în contextul crizei bugetare pe care o traversează România”, a adăugat Bolojan.

Banii vor fi încasați de primării.

#ilie bolojan, #cresteri impozite Romania , #stiri Ilie Bolojan
