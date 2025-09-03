Ilie Bolojan, despre data alegerilor de la București: „O decizie s-ar putea lua în prima jumătate a lunii”. Pe cine consideră mai potrivit pentru candidatură

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, 3 septembrie, la Europa FM, că alegerile de la București ar putea avea loc în această toamnă sau în primăvara anului viitor, iar o decizie în acest sens s-ar putea lua chiar în prima jumătate a lunii septembrie. Conform spuselor sale, premierul înclină mai degrabă către o candidatură a lui Ciprian Ciucu, care are „competențe dovedite”.

„Alegerile la București ar putea să fie în această toamnă sau în primăvara anului viitor. Nu este încă depășit cadrul legal, dar aici avem nevoie de un acord pentru acest lucru și sper să găsim o formulă în cursul acestei luni, poate în prima jumătate a acestei luni, și să se ia o decizie în acest sens”, precizează premierul.

Ilie Bolojan reiterează faptul că cel mai bine plasat candidat la Primărie, din partea PNL, este Ciprian Ciucu. Acesta a ezitat să spună dacă PNL și USR vor avea un singur candidat și spune că partidele vor trebui să-și analizeze strategia pentru Capitală.

„Aici este evident că trebuie să fie un candidat care are o masă critică importantă în spate, în așa fel încât să aibă șanse reale să câștige. Dacă sunt prea mulți candidați pe o anumită zonă, ei fracturează respectivul bazin electoral”, spune liderul liberal.

Ads

Premierul a lăsat însă să se înțeleagă care este varianta pe care o preferă la Capitală.

„Dacă Bucureștiul va avea alegeri, este să fie ales un primar care, din punctul meu de vedere, să aibă competențe dovedite, pentru că riscul de rateu este scăzut și, de asemenea, care să aibă un dialog bun cu Consiliul General. CGMB este unul destul de pulverizat politic, știm asta, nu este ușor de gestionat”.

Ads