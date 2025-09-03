Ilie Bolojan, despre data alegerilor de la București: „O decizie s-ar putea lua în prima jumătate a lunii”. Pe cine consideră mai potrivit pentru candidatură

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 14:33
425 citiri
Ilie Bolojan, despre data alegerilor de la București: „O decizie s-ar putea lua în prima jumătate a lunii”. Pe cine consideră mai potrivit pentru candidatură
Ilie Bolojan FOTO: Facebook/Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, 3 septembrie, la Europa FM, că alegerile de la București ar putea avea loc în această toamnă sau în primăvara anului viitor, iar o decizie în acest sens s-ar putea lua chiar în prima jumătate a lunii septembrie. Conform spuselor sale, premierul înclină mai degrabă către o candidatură a lui Ciprian Ciucu, care are „competențe dovedite”.

„Alegerile la București ar putea să fie în această toamnă sau în primăvara anului viitor. Nu este încă depășit cadrul legal, dar aici avem nevoie de un acord pentru acest lucru și sper să găsim o formulă în cursul acestei luni, poate în prima jumătate a acestei luni, și să se ia o decizie în acest sens”, precizează premierul.

Ilie Bolojan reiterează faptul că cel mai bine plasat candidat la Primărie, din partea PNL, este Ciprian Ciucu. Acesta a ezitat să spună dacă PNL și USR vor avea un singur candidat și spune că partidele vor trebui să-și analizeze strategia pentru Capitală.

„Aici este evident că trebuie să fie un candidat care are o masă critică importantă în spate, în așa fel încât să aibă șanse reale să câștige. Dacă sunt prea mulți candidați pe o anumită zonă, ei fracturează respectivul bazin electoral”, spune liderul liberal.

Premierul a lăsat însă să se înțeleagă care este varianta pe care o preferă la Capitală.

„Dacă Bucureștiul va avea alegeri, este să fie ales un primar care, din punctul meu de vedere, să aibă competențe dovedite, pentru că riscul de rateu este scăzut și, de asemenea, care să aibă un dialog bun cu Consiliul General. CGMB este unul destul de pulverizat politic, știm asta, nu este ușor de gestionat”.

"Tu să taci", i-ar fi spus Bolojan primarului Ciprian Ciucu SURSE. Ce răspunde edilul de la Sectorul 6
"Tu să taci", i-ar fi spus Bolojan primarului Ciprian Ciucu SURSE. Ce răspunde edilul de la Sectorul 6
În cea mai recentă ședință a coaliției de guvernare s-ar fi purtat discuții dure nu doar între șefii de partide, ci și între colegii din același partid. Conform unor surse citate de...
Cătălin Drulă nu ar accepta plecarea lui Bolojan din fruntea Guvernului: ”E ultimul lucru de care are România nevoie în acest moment”
Cătălin Drulă nu ar accepta plecarea lui Bolojan din fruntea Guvernului: ”E ultimul lucru de care are România nevoie în acest moment”
După ce premierul a indicat că nu poate „gira situația” în care nu se fac tăierile necesare în administrațiile locale, fostul lider USR Cătălin Drulă consideră că acest gest „e...
#ilie bolojan, #alegeri primaria Capitalei, #catalin drula, #ciprian ciucu , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Prima reactie a lui Adrian Nastase dupa ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii
a1.ro
Ce taxe platesc imigrantii in Romania. Ce contributii se retin din salariul muncitorilor straini
ObservatorNews.ro
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori ucisi pe loc de o cisterna cand faceau marcaje pe A1, la Boita

Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Expert în securitate națională, despre apariția foștilor premieri la parada din Beijing. „China nu este Rusia. Nu le putem trata la fel” VIDEO
  2. Ilie Bolojan, despre data alegerilor de la București: „O decizie s-ar putea lua în prima jumătate a lunii”. Pe cine consideră mai potrivit pentru candidatură
  3. Reacția Vioricăi Dăncilă după ce a fost criticată de Oana Țoiu. „Aș vrea să o văd pe doamna ministru că interacționează cu lideri importanți”
  4. Nicușor Dan, despre o posibilă demisie a lui Ilie Bolojan: „Coaliția funcționează și merge înainte”. Ce a spus despre majorarea TVA
  5. Scena „lecției” date de Nicușor Dan lui Ilie Bolojan, cu pixul și foaia, o știre falsă? Bolojan: „Ce a apărut public nu are nicio legătură cu realitatea” VIDEO
  6. Se înființează un nou grup în Parlament. Din ce partide provin membrii
  7. Nicușor Dan, la deschiderea lucrărilor de la Centrala Nucleară Cernavodă: „România are aici un avantaj competitiv, care a început acum 100 de ani”
  8. Năstase contraatacă după ce a apărut în poză cu Xi, Putin și Kim: „Am participat în calitate de persoană particulară. MAE nu a înțeles. Evenimentul a avut loc la Beijing și nu la Moscova”
  9. Vlad Voiculescu, despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China. „Prima iubire nu se uită niciodată” VIDEO
  10. Grindeanu se dezice de foștii șefi PSD, Năstase și Dăncilă, prezenți la parada din China: „Eu aș fi evitat asemenea situații. Linia PSD, știți, e pro-europeană”