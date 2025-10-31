De ce nu demisionează Ilie Bolojan deși nu se înțelege cu PSD: „Nu țin cont de criticile cu tentă politică pentru a nu amplifica unele conflicte”

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 30 octombrie, la Antena 1, că nu intenționează să demisioneze din fruntea Guvernului, subliniind că decizia sa este motivată de necesitatea menținerii stabilității politice într-un moment dificil pentru România.

„Nu se pune această problemă cu plecarea pentru că atunci când eşti pe această funcţie, eşti conștient că o bună parte din percepţia vizavi de o ţară ţine de stabilitatea politică”, a spus Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a precizat că acționează „în interesul țării” și că încearcă să evite conflictele politice care pot amplifica tensiunile din interiorul coaliției. „Fac ceea ce este bine pentru țară și nu țin cont de criticile cu tentă politică, nu de cele pertinente, pentru a nu amplifica conflictele”, a adăugat premierul.

Ilie Bolojan a recunoscut că guvernarea în cadrul unei coaliții formate din patru partide este dificilă, dar a insistat că stabilitatea și predictibilitatea trebuie să rămână prioritare.

„Faptul că avem o coaliţie de patru partide care nu este uşor de gestionat, faptul că în această coaliţie apar atacuri nu este de natură să creeze percepţia de stabilitate și de predictibilitate. Eu am încercat în toată această perioadă să nu potențez aceste lucruri, să evit conflictele, pentru că nu ne ajută cu nimic, fiind conștient că acest aspect contează foarte mult atunci când cei care ne împrumută se gândesc la noi”, a spus premierul.

Ads

Ruptură adâncă între Bolojan și Grindeanu

Divergențele dintre premierul Ilie Bolojan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, s-au accentuat în ultimele luni. Coaliția formată din PSD, PNL, USR și UDMR, înființată pe 23 iunie, a început să se fisureze la scurt timp după formare, pe fondul disputelor privind pachetele de măsuri fiscale.

Conflictul a continuat să escaladeze, culminând cu decizia PSD de a-l chema pe Ilie Bolojan în Parlament, la „Ora prim-ministrului”, pentru a da explicații în legătură cu retragerea parțială a trupelor americane din România, o decizie fără precedent într-o coaliție de guvernare.

Ads