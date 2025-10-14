De ce se glorifică Bolojan, deși rezultatele întârzie să apară. „România nu este Oradea. Nu a înțeles că nu poți reforma nimic fără susținere publică”

La patru luni după preluarea mandatului, premierul Ilie Bolojan continuă să se sprijine pe o imagine atent construită: aceea a tehnocratului intransigent, care „face ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine”. Fostul președinte al Consiliului Județean Bihor a adus în politica națională o retorică a eficienței, a tăierilor raționale și a reformei administrative bazate pe criterii de performanță, nu pe calcule electorale. Pentru o parte a opiniei publice, obosite de scandaluri și compromisuri, Bolojan a devenit simbolul unei alte paradigme de guvernare, una în care decizia corectă primează în fața popularității.

Dar, pe măsură ce discursul austerității s-a transformat în realitate, sprijinul inițial începe să se clatine. Măsurile de „curățenie” în administrație, tăierile de fonduri și lipsa unor rezultate vizibile în economie au alimentat percepția unei guvernări care cere răbdare, dar oferă prea puține motive de încredere. Într-o țară unde așteptările sunt mari și răbdarea tot mai mică, Ilie Bolojan pare prins între imaginea omului hotărât și realitatea politică a unui premier care încă nu a reușit să transforme promisiunile de eficiență în rezultate concrete.

Consultantul politic Radu Turcescu, expert în comunicare politică și specialist în managementul crizelor, a analizat pentru Ziare.com imaginea și stilul de leadership al premierului Ilie Bolojan, prin raportarea sa la o realitate națională mult mai complexă decât cea locală.

„Imaginea lui Ilie Bolojan așa a fost construită, pe omul care nu ar ține cont de consecințele politice”

Potrivit lui Radu Turcescu, imaginea lui Ilie Bolojan a fost construită în jurul ideii de lider pragmatic, dispus să ia decizii corecte din perspectiva proprie, indiferent de costurile politice.

„Imaginea lui Ilie Bolojan așa a fost construită, pe omul care nu ar ține cont de consecințele politice, ci doar de deciziile corecte din punctul dumnealui de vedere. Pentru asta a fost apreciat în timpul în care conducea Oradea, asta s-a așteptat de la el și ulterior, când a ajuns premier”, a opinat Radu Turcescu pentru Ziare.com.

„Mulți s-au agățat de imaginea sa, de la politicieni, care și-au dorit capital politic, până la omul de rând”

Consultantul Radu Turcescu este de părere că, odată ajuns în fruntea Guvernului, Ilie Bolojan s-a confruntat cu o realitate mult mai complexă decât cea din administrația locală.

Analistul consideră că, deși unele măsuri ale premierului pot fi justificate sau chiar benefice pe termen lung, lipsa unei comunicări clare și a unei strategii de explicare către public îi afectează grav imaginea.

În opinia sa, popularitatea lui Ilie Bolojan s-a sprijinit și pe proiecțiile altora, de la politicieni care au încercat să se asocieze cu imaginea sa de reformator, până la cetățenii de rând care speră într-un lider providențial.

„Ce nu a înțeles Ilie Bolojan este că România nu este Oradea. Și nu a mai înțeles că nu poți reforma nimic fără susținere publică. Poate măsurile sale sunt bune, rămâne de văzut. Dar e greu să te bucuri de susținerea oamenilor când nimeni nu prea înțelege ce dorești să faci. Pe de altă parte, mulți s-au agățat de imaginea sa, de la politicieni, care și-au dorit capital politic, până la omul de rând, eternul visător ce își așteaptă salvatorul”, a spus Radu Turcescu pentru Ziare.com.

