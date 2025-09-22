Care sunt scenariile în cazul în care Ilie Bolojan își dă demisia. Cine ar putea să-i ia locul în fruntea Guvernului

Autor: Daniel Groza
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 12:48
344 citiri
Premierul Ilie Bolojan ar putea demisiona Foto: Facebook/Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan se află sub o presiune uriașă în Coaliție, viitorul său la Palatul Victoria depinzând de două teste majore: decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților și angajarea răspunderii pe reforma administrației publice. Neînțelegerile dintre partide au deschis deja scenariile pentru o posibilă schimbare din fruntea Guvernului, de la un interimat asigurat de lideri PSD sau PNL, până la varianta unui premier tehnocrat.

Ilie Bolojan a făcut mai multe amenințări că, dacă nu trece reforma administrației publice, adică o concediere a aproximativ 13.000 de bugetari din teritoriu, e gata să facă un pas în spate. Însă acest pas în spate poate fi motivat atât plecând de la disputele din Coaliție, fie prin trântirea în Parlament a Guvernului, dacă Executivul Bolojan vine cu proiectul de lege prin instrumentul angajării răspunderii, arată Libertatea.ro.

Sesizarea la CCR privind pensiile speciale ale magistraților este un alt motiv pentru care premierul ar putea demisiona. Unii lideri ai Coaliției au vorbit de un pas în spate al acestui Guvern, dacă nu e constituțional proiectul.

Scenariile din Coaliție

Primul scenariu este acela în care PSD se opune total reformei administrației publice, iar Bolojan face un pas în spate. Marian Neacșu (vicepremier din partea PSD) sau Alexandru Nazare (ministru de Finanțe liberal) sunt cei care ar putea să asigure un interimat.

Liberalii îl văd ca interimar pe Cătălin Predoiu, persoana care a mai avut această responsabilitate.

Mai există și un al doilea scenariu, în care Ilie Bolojan e dat afară prin moțiunea de cenzură, în urma angajării răspunderii pe Guvern pe reforma administrației publice, ceea ce s-ar putea întâmpla doar cu sprijin în Parlament din partea PSD, fiind nevoie de 233 de voturi pentru demiterea Executivului.

Surse citate de Libertatea susțin că favorit pentru premier cu puteri depline este Sorin Grindeanu, șeful interimar al celui mai mare partid parlamentar. În schimb, potrivit informațiilor Libertatea, Grindeanu are o relație mai bună cu Nicușor Dan decât actualul premier, Ilie Bolojan.

Există și o variantă a unui prim-ministru tehnocrat, din zona finanțiștilor sau economiștilor, care să se ocupe mai ales de această parte, dar nici să nu-i văduvească pe aleșii locali și alte categorii socio-profesionale de banii necesari pentru investiții și salarizarea necesară.

