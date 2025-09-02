UPDATE Ilie Bolojan insistă să dea afară oameni din primării: „Nu îmi pot permite, în situația în care este România, să vin cu astfel de propuneri” VIDEO

Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă după zvonurile privind criza din coaliție și posibila sa demisie.

„Săptămâna trecută s-au împlinit doua luni de când acest Guvern a preluat mandatul. Situația a fost mult mai dificilă decât știam înainte. Timp de doua luni de zile am pus în practică măsuri pentru a reduce deficitul și pentru a ne atrage fonduri UE și pentru a corecta nedreptățile. Pe componenta de deficit am lucrat pe scăderea cheltuielilor și creșterea veniturilor. O singură măsură nu ar fi putut corecta acest deficit. Primul pachet adoptat a rezolvat o parte din probleme. Cel de-al doilea reduce privilegiile din sectorul public, de la salarii la pensii, care nu aveau în spate performanță”, a declarat premierul.

„Începem să facem ordine în sănătate, unde deși s-au investit tot mai mulți bani, acest lucru nu este simțit nici de pacienți, nici de condițiile oferite acestora. Acest pachet format din 5 proiecte, trebuia să fie completat de cel privind administrația locală. Pentru că nu am ajuns la un acord, el nu a mai fost depus. El este complementar pachetului de fiscalitate. Fără el, nu reducem o componentă importantă de cheltuieli”.

„Dacă nu reducem aceste cheltuieli, în 2026 ne vom întoarce în situația de acum. Nu am desființat nici măcar posturile vacante pe care ar fi trebuit să le desființăm”.

”Reforma este absolut necesară pe ramura administrației publice locale. Primăriile nu se pot susține, iar veniturile trebuie asigurate de la stat. Dacă o primărie nu își poate acoperi nici măcar cheltuielile de personal, înseamnă că aceasta nu există pentru populația ei, ci pentru personalul său”.

„Pachetul privind administrația publică avea 3 direcții importante: creșterea capacității administrative, pentru primării mai eficiente. A doua este partea de descentralizare. Pentru ambele există un acord”.

”Pe componenta de creștere a eficienței administrației locale nu s-a ajuns la un acord pentru că acest lucru implica reducerea de personal. Administrația noastră este dimensionată pe baza unui număr maxim de posturi raportat la numărul de locuitori. Fiecare localitate știe, prin calculul primit de la prefecturi, câți angajați poate să aibă maxim. Este singura zonă unde Guvernul și Parlamentul pot acționa. Știind ce număr maxim de angajați poate avea, fiecare autoritate locală aprobă organigrama. Acestea trebuie să fie mai mici decât numărul maxim de angajați. Din start, mulți primari au făcut asta”.

„Pentru a vorbi despre reduceri în administrație, trebuie să vorbim de posturi care sunt efectiv ocupate. Avem 190.000 de posturi, din care 164.000 sunt aprobate prin organigrama. Numărul efectiv de posturi ocupate este de 130.000. Există un procent de 32% care sunt posturi care nu au fost înființate sau sunt vacante. Dacă aplici reducerea de 25%, înseamnă că nu atingi niciun post. Le spunem oamenilor că facem reduceri ale căror efecte sunt aproape nule.”

”Nu pot permite, în situația în care este România, să vin cu astfel de propuneri în fața românilor. Vom prezenta care vor fi simulările de reduceri de personal și veți vedea cine are personal în plus și câte administrații au personalul calculat corect. Va fi o primă oglindă a administrației din România”.

”Dacă vrem să avem o reducere de 5% efectivă a personalului dim administrația publică locală, ar trebui să reducem cu cel puțin 30% numărul maxim. Cest lucru ar duce la reducerea personalului în sub 1.000 de localități. În acestea, cu siguranță există personal peste numărul permis”.

„Acolo unde administrațiile nu pot funcționa fără ajutorul statului, trebuie luate măsuri. Resursele statului se duc în zone unde banii ar putea fi economisiți din reducerea de personal. Nu mi se pare normal să luăm impozite suplimentare pe locuințe sau din cofinanțare, să se ducă într-o gaură neagră a cheltuielilor din România”.

„În calitate de premier, nu pot să girez această situație. La început am agreat în Coaliție că vom face reduceri de personal și trebuie să o facem dacă vrem să ne ținem de cuvânt”.

Conferința de presă vine în contextul tensiunilor cu PSD pe tema reformei din primării și consilii județene.

Tot marți, premierul Ilie Bolojan se va întâlni la ora 12 la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan și liderii celorlalte partide de coaliție.

Bolojan a amenințat cu demisia din funcție duminică seară în ședința coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR, au declarat surse politice pentru G4Media.

Bolojan a condiționat rămânerea sa în funcție de adoptarea unei reforme în administrația locală care să ducă la concedierea a minimum 17.000 de funcționari din ceea ce el consideră un aparat prea stufos. În replică, PSD, UDMR și minoritățile au cerut o analiză mai detaliată a măsurilor.

