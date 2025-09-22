De ce nu se va ajunge la demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Șeful Senatului: „Indiferent de situație, coaliția ar trebui să meargă mai departe”

Autor: Grigore Dobritoiu
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 15:20
De ce nu se va ajunge la demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Șeful Senatului: „Indiferent de situație, coaliția ar trebui să meargă mai departe”
Ilie Bolojan FOTO: Hepta

Mircea Abrudean, șeful Senatului, spune că premierul Ilie Bolojan nu va demisiona și că se va ajunge la o formulă „mulțumitoare” cu privire la numărul de angajați care vor fi concediați din sistemul public, astfel încât premierul să nu plece, scrie stiripesurse.ro.

Președintele Senatului din partea PNL, Mircea Abrudean, este de părere că, indiferent de situație, coaliția ar trebui să meargă mai departe, precizând că nu crede că se va ajunge la demisia lui Ilie Bolojan.

"Comunicările publice pe care domnul prim-ministru le-a făcut în ultima perioadă, destul de des, pe această temă nu știu să existe alte discuții. Nu cunosc să fie alte discuții", a afirmat Abrudean, întrebat dacă, în momentul de față, mai este valabilă opțiunea premierului de a-și da demisia dacă nu trece o parte din angajamentul pe care l-a făcut în Parlament.

Întrebat dacă ar putea să meargă coaliția mai departe, dar cu un alt premier, Abrudean a spus: "Coaliția cu siguranță ar trebui să meargă mai departe, indiferent de situație, dar eu nu cred că vom ajunge în situația în care premierul Bolojan să-și dea demisia. Nu mi-aș dori să ajungem în această situație".

În privința reformei administrației locale, Abrudean crede că se va ajunge la o formulă „mulțumitoare”, care să nu ducă la demisia premierului, optimist că se va găsi o formulă "mulțumitoare".

"Haideți să vedem ce se întâmplă. Eu sunt mai optimist, cunoscând destul de bine istoria coalițiilor recente și discuțiile care au mai fost, inclusiv tensiunile aferente. Eu cred că se va găsi o formulă care să fie mulțumitoare și cu care să se vină în Parlament pentru angajarea răspunderii pe Administrație. (...) Românii trebuie să înțeleagă ceea ce exprimă această coaliție prin vot. Deocamdată, această coaliție a respins patru moțiuni de cenzură și mai multe moțiuni împotriva unor miniștri. Cred că aici se vede, până la urmă, susținerea coaliției prin vot. Că sunt discuții, că sunt tensiuni, dezbateri - care nu cred că fac bine, dar asta este părerea mea - e adevărat, dar până la urmă vom vedea la vot cum rezistă această coaliție. Eu cred că va rezista în continuare", a adăugat Abrudean.

