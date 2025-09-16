Bolojan a explicat de ce a vrut să-și dea demisia din funcția de premier: „E o dovadă de responsabilitate să insiști, când știi ce ai de făcut”

Autor: Dan Stan
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 22:30
Ilie Bolojan, 2025 / FOTO: Bolojan (captură video FB), interviu Bloomberg

Ilie Bolojan a explicat marți seară, 16 septembrie, cum au decurs discuțiile cu PSD, în cadrul coaliției, dezbateri în cadrul cărora șeful PNL a anunțat că-și depune demisia.

Bolojan a recunoscut că a vrut să-și dea demisia din funcția de premier, din dorința de a forța anumite inițiative pe care dorește să le aplice.

„În momentul în care ocupi o funcție publică și știi ce ai de făcut e o dovadă de responsabilitate să insiști. Altfel, dacă mimăm, nu facem decât să ne întoarcem în situația în care am mai fost.

Demisia nu a fost folosită în mod repetitiv. Dar cu așa-numitele știri și discuțiile nesemnificative, nu pot să repet în fiecare zi”, a declarat Bolojan, la Antena 3.

Oficialul de la Palatul Victoria a mai fost întrebat, printre altele, cum va reuși România să oprească exodul cetățenilor către alte state. Bolojan a răspuns: „O condiție esențială este să punem economia României pe o fundație cât mai sănătoasă.”

