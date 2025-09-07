De ce o demisie a lui Ilie Bolojan poate avea repercusiuni devastatoare asupra încrederii în clasa politică. „Cred că sunt conștienți că este cam ultima lor șansă.”

Tensiunile din coaliție care s-au intensificat în ultima lună, în principal din cauza discuțiilor legate de adoptarea pachetului II de măsuri fiscale, l-au făcut pe premierul Ilie Bolojan să ia în calcul o demisie din fruntea Guvernului, mai ales după neînțelegerile cu privire la reforma administrației locale. Amenințările lui Bolojan păreau să devină realitate zilele trecute, când le-a transmis colegilor din coaliție „să-și caute” premier.

Acesta a afirmat ulterior că nu poate rămâne într-o funcție dacă este împiedicat să ia măsuri „necesare”, în contextul în care el s-a consacrat ca un „reformist”, îndrăgit de USR-iști și preferat de președintele Nicușor Dan, împlinind astfel idealurile neoliberale ale nostalgicilor după era Traian Băsescu.

Demisia sa însă, ar putea avea efecte nedorite, mai ales în contextul în care extremiștii în frunte cu AUR capitalizează orice scandal sau greșeală a coaliției de guvernare. Ilie Bolojan, fiind văzut de mulți drept „omul providențial” pus pe „reforme”, era singura alternativă din toate cele patru partide de coaliție care să capteze încrederea alegătorilor, vizibil dezamăgiți de clasa politică tradițională.

O demisie a sa, într-un moment atât de tensionat, ar putea îndepărta și ultima fărâmă de încredere în „reformarea” clasei politice, reală sau nu, și să alimenteze și mai mult tendințele naționalist-populiste în rândul electoratului.

Analistul și jurnalistul Ion M. Ioniță anticipează o degradare a situației politice și economice a României, în cazul unei demisii a lui Ilie Bolojan.

„Nu cred că ar fi o evoluție optimistă pentru România, pentru că este esențial în aceste luni să avem promovarea acestor pachete de reformă, punerea lor în aplicare. Este nevoie de conducere politică, de stabilitate politică. Ori ajungerea într-o criză politică, sigur că ne-ar întoarce foarte mult într-o situație pe lângă care am trecut, aceea de a fi retrogradați în rating-urile internaționale, de a se opri sau de a crește foarte mult împrumuturile de care România are nevoie. Nu ar fi decât o plonjare într-un haos din care nu știu cum am putea ieși.”, afirmă jurnalistul într-o intervenție pentru Ziare.com.

Ion M. Ioniță este de părere că partidele din coaliție știu că ar fi iresponsabilă o demisie sau o „rupere” a protocolului în acest moment, iar până la estomparea efectelor negative ale austerității este nevoie de stabilitate.

„Evident, dincolo de discuțiile din coaliție legate de anumite măsuri, totuși cred că coaliția nu este iresponsabilă să ajungă la o ruptură în acest moment. Exact cum a anunțat și președintele Nicușor Dan. Anul acesta a cam trecut, anul viitor se va resimți această stare de austeritate, dar la sfârșitul anului, începutul anului 2027 am putea să vedem și efectele pozitive ale acestor măsuri. Deci ar fi nevoie ca de aer de o stabilitate de un an, un an și ceva până când lucrurile ar ieși puțin la lumină și altfel s-ar pune problema după aceea. Dacă faci o schimbare în plină criză nu ai șanse să rezolvi criza, ai șanse să o adâncești.”, adaugă el.

În cazul în care Ilie Bolojan ar demisiona, iar noul premier desemnat ar veni de la PSD, cel mai probabil reacția publică ar fi una nefavorabilă, subliniază analistul, pentru că partidele de guvernare ar arăta că n-au capacitatea de a face reforme, iar din acel moment orice scenariu negativ este posibil.

„Cred că cei din coaliție sunt conștienți că este cam ultima șansă pentru ei, pentru că și-ar pierde toți credibilitatea. Chiar dacă au toți interese politice și este normal să le aibă, dacă eșuează, fiecare va pierde, nu numai PSD sau PNL, ci și USR și UDMR și nu cred că s-ar gândi foarte ușor la a schimba o majoritate parlamentară cu o majoritate parlamentară dominată de AUR.”, explică acesta.

Și în cazul unei propuneri de premier de la PNL, reacția publică ar fi la fel de dezastruoasă pentru partidele clasice.

De partea cealaltă, politologul Cristian Pîrvulescu, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, este de părere că Ilie Bolojan nu ar demisiona, având în vedere că toată viața s-a pregătit pentru funcții înalte.

„Bolojan n-a demisionat decât o singură dată în viața lui, din poziția de secretar general al Guvernului pentru a prelua funcția de primar la Oradea. Toată viața a lucrat pentru această poziție și pentru candidatura la prezidențiale. Este, dacă vreți, candidatul de rezervă în ipoteza în care starea de spirit a populației evoluează și relația cu PSD a lui Nicușor Dan se strică și în acel moment suspendarea devine posibilă”, afirmă politologul.

Cristian Pîrvulescu precizează că în acest moment partidele nu au o alternativă la Ilie Bolojan, iar fostul lider de la Oradea știe asta.

„Dacă el se retrage, având în vedere situația foarte precară din PNL, va fi imediat expulzat. Deci nu-și poate permite luxul acesta, pentru că de fapt partidul nu îl sprijină. Apropo, în relația aceasta care începe să devină tensionată cu președintele, unde Nicușor Dan îl susține pe Drulă pentru Primărie, îl vedem foarte clar pe Bolojan susținându-l pe Ciucu. Este clar că în relația dintre PNL și USR, PNL vrea să păstreze în continuare poziția dominantă, pentru că PSD este esențial”, afirmă acesta.

Decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA subliniază că ascensiunea partidelor extremiste din România va avea loc oricum, din cauza austerității.

„Ea este o realitate, se va întâmpla, vor fi cei care profită de austeritate, așa cum s-a întâmplat întotdeauna. Este unul dintre motivele pentru care austeritatea are costuri politice, nu numai economice foarte mari.”, mai spune politologul.

Bolojan amenință cu demisia

Premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în cadrul coaliției, după neînțelegerile legate de adoptarea reformei administrației locale și a reformei statului magistraților.

Acesta a argumentat public că nu poate rămâne în funcție dacă nu este lăsat să facă reforme și dacă nu există voință politică pentru aplicarea lor.

Blocajul principal a fost generat de refuzul PSD și UDMR de a accepta reducerea de minimum 30-45% a posturilor din administrația locală, considerată de Bolojan necesară pentru eficientizare și economie bugetară. Premierul a accentuat că doar respectarea angajamentelor luate la formarea guvernului îi poate justifica rămânerea în funcție.

Momentan, reforma administrației locale rămâne pe pauză, iar demisia lui Bolojan, pe masă.

