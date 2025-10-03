Ilie Bolojan despre corupția din România: „Trebuie să reducem realitățile, nu doar percepția” VIDEO

Premierul Ilie Bolojan a susținut vineri, 3 octombrie, o conferință de presă pentru bilanțul a 100 de zile de guvernare, în cadrul căreia a abordat și tema corupției, criticată recent într-un raport al Departamentului de Stat al SUA. Ilie Bolojan a spus că măsurile administrative și digitale sunt esențiale pentru reducerea fenomenului și că parchetele și instituțiile cu competențe în acest domeniu trebuie să-și facă datoria.

„Nu trebuie să reducem percepția, ci trebuie să reducem realitățile, dacă ele sunt. Și, în mod evident, dacă nu ne-am încasat taxele și impozitele decât parțial, dacă avem o evaziune fiscală, uneori în stil mare, acest lucru nu se poate face decât cu oameni care tolerează aceste lucruri din sistem”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan a punctat că orice măsură care duce la debirocratizare, simplificare sau digitalizare reduce sistemic oportunitățile de corupție.

Sprijin pentru instituțiile care luptă împotriva corupției

Premierul a mai spus că, în situațiile în care măsurile administrative nu sunt suficiente, parchetele și instituțiile competente trebuie să intervină: „Și tot ce am făcut până acum, am susținut în permanență aceste măsuri, în așa fel încât să avem o administrație cât mai curată, cât mai corectă în relația cu cetățenii și cu investitorii, fie că sunt străini, fie că sunt români. Corupția este totuși un cost social care nu ne ajută, nu trebuie să ne spună altcineva, ci trebuie să o constatăm noi zi de zi”.

Premierul a concluzionat că lupta împotriva corupției trebuie dusă „sistematic pe mai multe planuri”, iar fiecare autoritate cu responsabilități într-un domeniu trebuie să-și facă datoria pentru a crea un mediu administrativ și economic mai corect și mai eficient.

