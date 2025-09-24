Ilie Bolojan vorbește deschis despre subiectul demisiei sale: „Dacă voi lua o decizie în acest sens, vă voi anunța” - VIDEO

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, 24 septembrie, după amânarea Curții Constituționale în privința deciziei legate de pensionarea magistraților, că nu are în vedere demisia în acest moment.

„În mod evident, și aceasta este așteptarea mea, pentru că guvernul a întocmit proiectele căutând să respecte toate rigorile, așteptăm decizia CCR la noul termen. Am văzut discuțiile legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc acum, ci la măsurile din perioada următoare: cum să ieșim la liman cu țara, cum să ne dezvoltăm și stabilitatea politică e importantă”, a afirmat șeful Executivului.

Ilie Bolojan a subliniat că rămâne în funcție atât timp cât are posibilitatea de a implementa măsuri relevante. „Am văzut în permanență discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc acum. Mă gândesc la măsurile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare, cum să ieșim cu țara noastră la liman, cum să ne dezvoltăm, iar stabilitatea politică joacă un rol important în acest lucru. Eu am spus și continui să spun că voi rămâne în această funcție atât cât voi putea face ceva relevant. Dacă voi lua vreodată decizia să demisionez, vă voi anunța eu, nu e nevoie ca la fiecare întâlnire să îmi adresați aceeași întrebare sau să speculați”, a adăugat premierul Ilie Bolojan.

