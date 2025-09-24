Ilie Bolojan, despre prelungirea plafonării la alimente: „Deciziile nu trebuie luate populist. Am fost portretizat ca un om inflexibil” VIDEO

Ilie Bolojan, despre prelungirea plafonării la alimente: „Deciziile nu trebuie luate populist. Am fost portretizat ca un om inflexibil" VIDEO
Premierul Ilie Bolojan a susținut astăzi o conferință de presă în care a anunțat că Guvernul va continua măsura plafonării adaosului comercial la produsele alimentare de bază. Decizia urmează să fie adoptată oficial în ședința de guvern de mâine și va fi valabilă pentru o perioadă de șase luni.

„Am luat decizia să continuăm plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare și în ședința de guvern de mâine va fi pe ordinea de zi și se va prelungi pe șase luni de zile. Acest lucru s-a făcut atât pe baza discuțiilor din coaliție, cât și pe baza discuțiilor cu magazinele și cu producătorii. Deși s-a încercat o portretizare a mea ca un om inflexibil, așa cum se vede, am fost deschis la argumente, dar deciziile nu trebuie luate pe baze populiste, ci pe analize”, a declarat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a spus că, deși plafonarea reprezintă o măsură temporară, soluția reală pentru scăderea prețurilor rămâne stimularea producției interne. „Consider că intervențiile în piață nu sunt, pe fond, soluția pentru o scădere reală a prețurilor. Soluția e să avem mai multă producție, este foarte important să ne creștem producția și procesarea produselor agroalimentare pentru că trebuie să recunoaștem că am valorificat puțin potențialul agricol al României. Deci trebuie să producem mai mult - să ne susținem producătorii puternici care și-au dovedit capabilitatea prin accesul în marile rețele de magazine, prin exporturi, prin programe de susținere directă a acestora în așa fel încât să-și crească producția sau să o diversifice”, a adăugat premierul.

El a mai arătat că Guvernul intenționează să susțină atât producătorii români care și-au dovedit competitivitatea pe piața internă și externă, cât și investițiile străine în domeniul procesării alimentelor. „A doua componentă pe care am discutat-o e susținerea exporturilor românești. Trebuie să susținem investițiile străine în domeniu și nu numai în zona de procesare, în așa fel încât mari companii să fie invitate și voi face în perioada următoare să fie prezente pe piața românească pentru a avea producție, locuri de muncă și câștiguri pentru români”, a mai precizat Ilie Bolojan.

