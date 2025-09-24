Premierul Bolojan despre reținerea lui Horațiu Potra: „Justiția să-și facă datoria” VIDEO

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 17:52
181 citiri
Horațiu Potra FOTO politiaromana.ro

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat miercuri, 24 septembrie, într-o conferință de presă, despre reținerea mercenarului Horațiu Potra și a declarat că nu deține informații suplimentare, subliniind că orice cetățean aflat în urmărire generală urmează procedurile legale standard.

„Nu am alte informații, orice cetățean care este dat în urmărire generală urmează procedurile care sunt stabilite standard. Ministerul Justiției trebuie să-și facă datoria și sigur urmează procedurile legale care sunt stabilite. Altceva nu vă pot spune”, a afirmat Bolojan.

Întrebat dacă poate confirma reținerea lui Potra împreună cu fiul său, premierul a răspuns: „În afară de ceea ce v-am spus, nu pot să fac alte declarații”.

Potrivit unor surse judiciare, Horațiu Potra, apropiat al fostului candidat independent la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a fost reținut în Dubai alături de fiul și fratele său. La sfârșitul lunii februarie, pe numele său, al fiului său și al fratelui său au fost emise mandate de arestare în lipsă pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a explicat atunci că Potra poate fi adus în țară prin înțelegeri bilaterale, având în vedere că între România și Emiratele Arabe Unite nu există tratat de extrădare.

Și ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat miercuri, la Antena 3 CNN, că extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai ar putea dura câteva luni, întrucât România nu are un tratat de extrădare cu Emiratele Arabe Unite. Autoritățile române colaborează în prezent cu omologii lor pentru confirmarea măsurii preventive dispuse asupra lui Potra. „În acest moment, autoritățile din România lucrează cu omologii din EAU pentru a avea confirmarea măsurii preventive față de domnul Potra și membrii familiei sale, care fac obiectul unui mandat de arestare, urmând ca apoi să fie parcurse procedurile de extrădare, în condițiile în care nu există un tratat pe aceste aspecte cu Emiratele Arabe Unite. Dar pe baza principiilor de reciprocitate, astfel de formule de cooperare sunt eficiente”, a declarat ministrul Justiției.

Horațiu Potra, fiul și fratele său, prinși în Dubai. Ministrul Justiției vorbește despre posibila extrădare: „Regim de confidențialitate menit să asigure succesul demersurilor"
Horațiu Potra, fiul și fratele său, prinși în Dubai. Ministrul Justiției vorbește despre posibila extrădare: „Regim de confidențialitate menit să asigure succesul demersurilor”
Ministrul Justiției, Radu Marienescu, a oferit detalii, la Antena 3 CNN, despre reținerea lui Horațiu Potra, liderul mercenarilor și apropiat al lui Călin Georgescu, împreună cu fiul și...
Mercenarul Horațiu Potra a fost reținut în Dubai SURSE
Mercenarul Horațiu Potra a fost reținut în Dubai SURSE
Mercenarul apropiat de Călin Georgescu, Horațiu Potra, a fost reținut în Dubai, conform unor surse Antena 3 CNN. El este acuzat de una dintre cele mai grave infracțiuni prevăzute de codul...
#ilie bolojan, #Horatiu Potra, #mercenari, #retinut, #Dubai, #ancheta , #stiri Ilie Bolojan
