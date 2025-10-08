Ilie Bolojan, în dialog cu industria agroalimentară: plan pentru promovarea produselor românești în străinătate

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 17:05
Consultări ale premierului Ilie Bolojan cu reprezentanții producătorilor și procesatorilor din domeniul alimentar - FOTO: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a discutat miercuri, 8 octombrie, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai marilor producători și procesatori din domeniul agricol despre modul în care Guvernul îi poate susține pentru a crește capacitățile de producție și a promova produsele românești pe piețele naționale și externe.

„Vă mulțumesc pentru ceea ce faceți pentru economia românească, pentru că ați creat locuri de locuri de muncă și vă plătiți taxele la stat! Vreau să cunosc direct de la producători și procesatori din domeniul alimentar cu ce probleme se confruntă și să identificăm împreună politicile publice pe care Guvernul le poate promova pentru a crește și diversifica capacitatea de producție, a mări competitivitatea și pentru a susține produsele românești la export”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Premierul a adăugat faptul că o discuție pe aceste teme a avut și cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România, care și-au oferit disponibilitatea de a contribui la promovarea producătorilor români pe piețele externe.

Reprezentanții companiilor au punctat dificultățile cu care se confruntă în derularea proiectelor de investiții. Ei au apreciat deschiderea la dialog a prim-ministrului Ilie Bolojan și au arătat disponibilitatea de a continua consultările pentru identificarea unor soluții guvernamentale care să susțină creșterea capacității de producție și promovarea produselor românești în magazinele din țară și pe piețele externe.

La consultările de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, au mai participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Raul Gutin.

