Cine sunt directorii de la stat care și-au crescut propriile salarii cu 50 la sută în plină austeritate. „Efectiv îi sfidează pe oameni”

Autor: Catalina Sirbu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 07:50
CEO într-o discuție cu un angajat FOTO Pexels

Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit că au crescut cu 40-50% indemnizaţiile unor directori de companii din zona de transporturi şi a nominalizat trei astfel de instituţii.

Acestea sunt aeroporturile Mihail Kogălniceanu şi Otopeni, dar şi Romatsa. El a precizat că dacă legea nu îi poate forţa să îşi scadă acele indemnizaţii, poate bunul simţ o face sau ministerul să pună presiune pe ei pentru că ”îi sfidează pe oameni”.

”M-am uitat chiar astăzi şi ieri la indemnizaţiile unor directori de companii, pentru că ce-am făcut? După ce a apărut această lege, care se referă, e adevărat, la viitor, din acest pachet, am mai avut o pârghie să-i intreb de sănătate pe directori, trebuie să le aprobăm bugetele. Şi m-am uitat la trei companii, de exemplu, din zona de transporturi, la Aeroportul Kogălniceanu, la Aeroportul Otopeni şi cred că la Romasta. Au explodat indemnizaţiile conducerii. Sunt nişte sume destul de robuste şi le-au crescut cu 40-50%. Dar nu e o problemă că aceste date vor fi făcute publice. Credeţi că şi le-au redus? Nu, preferă să stea la limită până nu le mai poţi bloca bugetele, nu-i interesează asta, în loc să revină la nişte valori de indemnizaţii decente. Şi dacă legea nu-i mai poate forţa, poate bunul simţ i-ar putea forţa sau ministerul să pună o presiune pe ei, pentru că efectiv îi sfidează pe oameni”, a afirmat Bolojan.

El a explicat că nu este o legătură directă între performanţele unui director de asemenea companie şi salariare.

”Şi atunci un om care lucrează de dimineaţa până seara, în sectorul public, în sectorul privat, când vede că unii sunt nişte învârtiţi, îşi rezolvă astfel de lucruri în care pur şi simplu când ai servicii de tip monopol, efectiv îţi faci venituri nu e o problemă. Deci nu e o legătură directă între performanţele tale şi salarizare. Atunci a abuza de anumite prevederi care au fost înainte, uitaţi-vă unde ne aduce. Şi acest tip de lucru trebuie corectat”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan.

Premierul Bolojan, despre vila din Strada Gogol în care a fost acuzat că a stat ilegal: „N-am intrat pe geam în această casă” VIDEO
Premierul Bolojan, despre vila din Strada Gogol în care a fost acuzat că a stat ilegal: „N-am intrat pe geam în această casă” VIDEO
Premierul Ilie Bolojan a vorbit duminică seară, 26 octombrie, despre vila de protocol în care a fost acuzat că a stat ilegal. Prim-ministrul a precizat că nu știa, la momentul mutării, că...
Ilie Bolojan: „Reforma administrației se va face în noiembrie. Nu există altă soluție”. Ce se întâmplă cu pensiile speciale VIDEO
Ilie Bolojan: „Reforma administrației se va face în noiembrie. Nu există altă soluție”. Ce se întâmplă cu pensiile speciale VIDEO
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară, 26 octombrie, că reforma administrației publice, atât locale, cât și centrale, va fi adoptată până în luna noiembrie, subliniind că...
