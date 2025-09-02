Bolojan anunță condițiile în care va crește TVA în 2026. Ce trebuie făcut ca să fie evitat acest scenariu

Autor: Maria Mora
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 11:10
2267 citiri
Bolojan anunță condițiile în care va crește TVA în 2026. Ce trebuie făcut ca să fie evitat acest scenariu
Ilie Bolojan, conferință de presă 2 septembrie FOTO Captură video Facebook/Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în ședințele coaliției, nu s-au luat în calcul viitoare creșteri ale TVA. Excepția ar fi cea din HoReCa, unde o decizie finală va fi luată în urma unei analize viitoare.

”Nu s-a discutat în coaliție, nu s-a luat în calcul o asemenea ipoteză”, a declarat Bolojan, fiind întrebat în legătură cu informațiile apărute în presă legate de posibila creștere a TVA în 2026.

Acesta a subliniat însă cazul HoReCa, unde problema creșterii TVA va fi discutată în octombrie.

„Dar am anunțat că în octombrie vom analiza dacă la Horeca TVA rămâne la cotă scăzută sau crește la cota standard”.

Bolojan subliniază că pentru a putea menține echilibrul bugetar, este nevoie de echilibru între venituri și cheltuieli.

„Dacă suntem realiști, știm că reducerea de cheltuieli nu se face de pe o zi pe alta. Se fac analize, respectate proceduri legale, apar procese, dispute, deci efectele se văd peste câteva luni. Dat fiind că eram sub o presiune puternică în iulie, am fost nevoiți să începem într-o ordine amestecată, cu creșteri de taxe și reduceri de sporuri. Era ideal să începem cu reducerile de cheltuieli. Dacă ținem sub control cheltuielile, sunt convins că nu se va pune problema creșterii TVA sau altor taxe de anul viitor”, a declarat premierul.

