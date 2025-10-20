Disperat de blocajul bugetar, un primar i-a scris premierului Bolojan: "Vă rugăm faceți urgent o rectificare care pentru noi înseamnă supraviețuire, nu risipă"

Într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan, Cristian Merișanu, primarul din Vulcan, acuză lipsa sprijinului financiar pentru comunitățile mici și inechitatea față de marile orașe, care „nu știu pe ce să cheltuie banii”. Edilul avertizează că multe localități riscă să intre în faliment, să oprească serviciile publice și chiar să renunțe la evenimentele dedicate copiilor și sărbătorilor de iarnă, cerând o rectificare bugetară „care pentru noi înseamnă supraviețuire, nu risipă”.

"De ce credeți că e corect ca pe noi să ne lăsați fără bani, să ne chinuim să luăm gunoiul de pe străzi, să ne gândim să stingem becurile mai repede pentru a nu plăti mult curent, să nu putem face nici micile reparații curente, (așa zisele cârpeli, pentru că atât ne permitem), să reducem din oamenii care muncesc pe salarii aproape minime?

Știți că nu avem bani pentru contribuția noastră la salariile asistenților personali ai persoanelor vulnerabile și cu multe probleme de sănătate?

Ne trimiteți pe la ușile oamenilor să colectăm taxe și impozite să putem supraviețui, în timp ce orașele mari nu știu pe ce să cheltuie banii!", scrie primarul în scrisoarea sa.

Nu sunt bani pentru cofinanțarea unor proiecte europene

Edilul anunță că trebuie să oprească telegondola, să închidă bazinul de înot sau cinematograful, pentru ca nu a primit bani din echilibrare de la nivel național, dar nu are bani nici pentru cofinanțări.

"Am accesat proiecte europene de milioane de euro, cu mare greutate. Nu avem bani nici să scriem documentații și de multe ori ne gândim cu teamă la contribuția noastră la aceste fonduri pentru a nu intra in faliment (pierdem bani europeni). Avem credite pentru contribuții, doar să nu pierdem finanțările!", arată Merișanu.

Primarul mai spune că în alte orașe a început împodobirea de sărbători și se cheltuie milioane de lei.

"Întrebarea mea este: de ce credeți dumneavoastră că acei copii din orașele mari, sunt deosebiți de copiii din localitățile mai mici? De ce ne interziceți să mai aducem copiilor o bucurie mică împodobind orașul sau organizând activități specifice, ca venirea moșului sau colinde?

Știți că noi cu câteva zeci de mii de lei organizam concerte de colinde, îl primeam pe Moș Crăciun în parc sau evenimente de caritate cu Crucea Roșie pentru copiii nevoiași?

Sunt orașe mari în care zilele orașului au costat în jur de 2,5 milioane de lei. Noi cu 100 de mii organizăm această sărbătoare și o parte din bani îi dăm ca premii copiilor olimpici, sportivi sau pensionarilor.

Vrem să ne ținem tinerii acasă, să le oferim condiții corecte de trai, de dezvoltare personală. Noi, cei activi, muncim din greu și vrem minim de confort pentru ei și pentru pensionarii noștri", transmite edilul.

Acesta mai spune că nu vrea ca premierul să demisioneze ci își dorește ca acesta să fie interesat și de comunitățile mici "de oamenii care doar supraviețuiesc, de pensionarii noștri, de problemele comunitățile noastre și să ne dați și nouă o șansă de dezvoltare!

Vă rugăm faceți urgent o rectificare bugetară, care pentru noi înseamnă SUPRAVIEȚUIRE, nu RISIPĂ!!!

"

