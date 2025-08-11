Ce spune premierul Ilie Bolojan despre repunerea în drepturi a fostului președinte Traian Băsescu. Klaus Iohannis nu a primit reședința renovată pentru el

Traian Băsescu ar putea fi repus în drepturi în această săptămână FOTO Hepta

Ilie Bolojan a vorbit, duminică seară, despre repunerea în drepturi a fostului președinte Traian Băsescu.

Premierul a declarat, la Antena 3 CNN, că situația va fi rezolvată în următoarea ședință de guvern. Despre Klaus Iohannis, Ilie Bolojan spune că nu a primit încă o reședință.

„După decizia Curții Constituționale, săptămâna viitoare vom tranșa această problemă în așa fel încât să respectăm prevederile legii”, a declarat premierul, în legătură cu acordarea unei case lui Traian Băsescu și a drepturilor suspendate timp de aproximativ 3 ani.

Vineri, Guvernul a avut pe ordinea de zi o hotărâre pentru alocarea unei vile de protocol pentru fostul președinte Traian Băsescu, însă a amânat decizia.

Traian Băsescu își pierduse privilegiile după ce a fost declarat colaborator al Securității. Ulterior, CCR a decis că legea e neconstituțională, iar Băsescu și-a cerut înapoi toate privilegiile, inclusiv indemnizațiile din ultimii 3 ani.

Întrebat despre o eventuală locuință de protocol desemnată fostului președinte Iohannis, Bolojan a declarat: „Nu știu ca în momentul de față președintele Iohannis să aibă repartizată o locuință exactă, dar o să mă interesez (…) spațiul de care s-a discutat, unde a fost la un moment dat sediul PNL în anii '90 și după aceea, nu este în folosința fostului președinte Iohannis”.

