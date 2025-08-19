Premierul Bolojan, acuzat de fake news: „Intenția sa a fost să justifice, în mod fals, aceste măsuri de austeritate luate fără nicio consultare și fără studii de impact”

Trei federații sindicale din învățământ condamnă „ferm” declarațiile premierului Ilie Bolojan, conform cărora norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani. Cadrele didactice susțin că, în ultimii ani, norma didactică a fost constantă, iar în prezent a ajuns printre cele mai mari din UE. Astfel, potrivit sindicaliștilor, salariații din învățământ vor continua protestele.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER” îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de transmiterea de informații false în spațiul public.

„Afirmația este complet falsă, lipsită de orice fundament și fie demonstrează o gravă lipsă de cunoaștere a realităților din sistemul de învățământ românesc, fie lansarea ei în spațiul public a fost făcută special, cu un scop manipulator, chiar dacă este cunoscut adevărul. Opinia publică trebuie să știe că, în ultimele decenii, norma didactică de predare a fost constantă, iar acum, folosindu-se date false, a ajuns printre cele mai mari din UE, în condițiile în care munca profesorilor din România este mult mai complexă decât cea a cadrelor didactice din majoritatea celorlalte state membre ale UE, state unde și salariile sunt mult mai mari!”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, cerințele și presiunile asupra cadrelor didactice „au crescut constant, pe fondul unor 'reforme' continue”, însă „fără nicio finalitate” și a unei „finanțări sub standardele minime europene”.

„Înainte să facă o astfel de afirmație descalificantă pentru un demnitar de un asemenea rang, poate domnul prim-ministru ar fi trebuit să verifice de ce peste 700 de milioane de euro din PNRR au fost pierdute și să spună cine se face vinovat de o asemenea indolență, fiind astfel văduvit de o sumă consistentă un domeniu cu atâtea nevoi, cum este sistemul educațional. Domnul Ilie Bolojan știe că o astfel de afirmație (neadevărată), lansată de o figură cu autoritate, distorsionează percepția publicului asupra muncii cadrelor didactice, iar intenția sa a fost însă clară: să justifice, în mod fals, aceste măsuri de austeritate luate fără nicio consultare și fără studii de impact”, precizează sindicaliștii.

Munca nevăzută a unui cadru didactic, ignorată de către premierul Bolojan și de ministrul David, acuză angajații din sistem

Aceștia adaugă că munca unui profesor nu se limitează la orele de predare, corectarea lucrărilor, pregătirea orelor, evaluarea elevilor, orele de consiliere și activitățile extracurriculare fiind „o componentă vitală” a normei de muncă și, de cele mai multe ori, „nereglementate și neremunerate corespunzător”.

Federațiile sindicale îi cer premierului Ilie Bolojan ca, „din decență față de sutele de mii de cadre didactice”, să retracteze public afirmațiile făcute și să inițieze un dialog real bazat pe date concrete și pe o înțelegere corectă a nevoilor din sistemul de învățământ.

„Analizând avalanșa de măsuri iresponsabile luate împotriva sistemului educațional prin Legea nr. 141/2025, precum și lipsa totală de interes legată de atragerea fondurilor pentru investiții din PNRR, se trage o singură concluzie: Guvernul Bolojan are misiunea mascată de a falimenta învățământul de stat. Atragem atenția că, în următorii cinci ani, zeci de mii de cadre didactice vor ajunge la vârsta pensionării, iar profesorii suplinitori calificați ar fi urmat să umple acest gol. Însă, odată eliminați anul acesta din sistem, aceștia vor migra spre alte domenii și nu vor mai reveni în învățământ”, afirmă sindicaliștii în același comunicat.

Aceștia mai informează că, în acest context, protestele celor trei federații din educație vor continua și în săptămânile viitoare, prin pichetarea Ministerului Educației și Cercetării și mitinguri în Piața Victoriei între 3 și 8 septembrie și un marș de protest în 8 septembrie, pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni.

„Educația nu este o problemă, ci o soluție! Educația nu este o cheltuială, ci o investiție!”, încheie cele trei federații din învățământ.

