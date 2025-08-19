Premierul Bolojan, acuzat de fake news: „Intenția sa a fost să justifice, în mod fals, aceste măsuri de austeritate luate fără nicio consultare și fără studii de impact”

Autor: Dan Stan
Marti, 19 August 2025, ora 10:31
549 citiri
Premierul Bolojan, acuzat de fake news: „Intenția sa a fost să justifice, în mod fals, aceste măsuri de austeritate luate fără nicio consultare și fără studii de impact”
Premierul Ilie Bolojan, august 2025 / FOTO: captură video YouTube, Guvernul României

Trei federații sindicale din învățământ condamnă „ferm” declarațiile premierului Ilie Bolojan, conform cărora norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani. Cadrele didactice susțin că, în ultimii ani, norma didactică a fost constantă, iar în prezent a ajuns printre cele mai mari din UE. Astfel, potrivit sindicaliștilor, salariații din învățământ vor continua protestele.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER” îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de transmiterea de informații false în spațiul public.

„Afirmația este complet falsă, lipsită de orice fundament și fie demonstrează o gravă lipsă de cunoaștere a realităților din sistemul de învățământ românesc, fie lansarea ei în spațiul public a fost făcută special, cu un scop manipulator, chiar dacă este cunoscut adevărul. Opinia publică trebuie să știe că, în ultimele decenii, norma didactică de predare a fost constantă, iar acum, folosindu-se date false, a ajuns printre cele mai mari din UE, în condițiile în care munca profesorilor din România este mult mai complexă decât cea a cadrelor didactice din majoritatea celorlalte state membre ale UE, state unde și salariile sunt mult mai mari!”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, cerințele și presiunile asupra cadrelor didactice „au crescut constant, pe fondul unor 'reforme' continue”, însă „fără nicio finalitate” și a unei „finanțări sub standardele minime europene”.

„Înainte să facă o astfel de afirmație descalificantă pentru un demnitar de un asemenea rang, poate domnul prim-ministru ar fi trebuit să verifice de ce peste 700 de milioane de euro din PNRR au fost pierdute și să spună cine se face vinovat de o asemenea indolență, fiind astfel văduvit de o sumă consistentă un domeniu cu atâtea nevoi, cum este sistemul educațional. Domnul Ilie Bolojan știe că o astfel de afirmație (neadevărată), lansată de o figură cu autoritate, distorsionează percepția publicului asupra muncii cadrelor didactice, iar intenția sa a fost însă clară: să justifice, în mod fals, aceste măsuri de austeritate luate fără nicio consultare și fără studii de impact”, precizează sindicaliștii.

Munca nevăzută a unui cadru didactic, ignorată de către premierul Bolojan și de ministrul David, acuză angajații din sistem

Aceștia adaugă că munca unui profesor nu se limitează la orele de predare, corectarea lucrărilor, pregătirea orelor, evaluarea elevilor, orele de consiliere și activitățile extracurriculare fiind „o componentă vitală” a normei de muncă și, de cele mai multe ori, „nereglementate și neremunerate corespunzător”.

Federațiile sindicale îi cer premierului Ilie Bolojan ca, „din decență față de sutele de mii de cadre didactice”, să retracteze public afirmațiile făcute și să inițieze un dialog real bazat pe date concrete și pe o înțelegere corectă a nevoilor din sistemul de învățământ.

„Analizând avalanșa de măsuri iresponsabile luate împotriva sistemului educațional prin Legea nr. 141/2025, precum și lipsa totală de interes legată de atragerea fondurilor pentru investiții din PNRR, se trage o singură concluzie: Guvernul Bolojan are misiunea mascată de a falimenta învățământul de stat. Atragem atenția că, în următorii cinci ani, zeci de mii de cadre didactice vor ajunge la vârsta pensionării, iar profesorii suplinitori calificați ar fi urmat să umple acest gol. Însă, odată eliminați anul acesta din sistem, aceștia vor migra spre alte domenii și nu vor mai reveni în învățământ”, afirmă sindicaliștii în același comunicat.

Aceștia mai informează că, în acest context, protestele celor trei federații din educație vor continua și în săptămânile viitoare, prin pichetarea Ministerului Educației și Cercetării și mitinguri în Piața Victoriei între 3 și 8 septembrie și un marș de protest în 8 septembrie, pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni.

„Educația nu este o problemă, ci o soluție! Educația nu este o cheltuială, ci o investiție!”, încheie cele trei federații din învățământ.

Avertismentul pe care ministrul Educației, Daniel David, l-ar fi ignorat: „A fost atenționat cu mult timp înainte”
Avertismentul pe care ministrul Educației, Daniel David, l-ar fi ignorat: „A fost atenționat cu mult timp înainte”
Protestele de stradă ale cadrelor didactice au ajuns în cea de-a patra săptămână. Profesorii cer demisia Guvernului Bolojan și avertizează asupra aspectelor de care ministrul Daniel David...
Sugestia lui CTP pentru a ”scoate România la liman” economic: ”Președintele Dan are soluția crizei”
Sugestia lui CTP pentru a ”scoate România la liman” economic: ”Președintele Dan are soluția crizei”
Ziaristul Cristian Tudor Popescu l-a criticat dur pe consilierul președintelui Nicușor Dan, Radu Burnete, care l-a contrazis pe premierul Bolojan cu privire la situația economiei. CTP scrie...
#ilie bolojan, #guvernul bolojan, #fake news, #educatie , #stiri invatamant
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"I-au distrus viata!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani dupa ce a plecat de la FCSB
Digi24.ro
"Trump a vrut sa se ridice si sa plece". Solicitarea lui Putin care a starnit revolta presedintelui american
DigiSport.ro
Spectaculos! Cate locuri a urcat Sorana Cirstea in clasamentul WTA

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum se poate implica România în încheierea războiului și menținerea păcii în Ucraina. Specialiștii cred că trimiterea de trupe nu ar trebui să fie luată în considerare
  2. Procurorii din România se revoltă împotriva Guvernului. Atac la adresa premierului Bolojan: Afectează „capacitatea sistemului de a răspunde prompt și profesionist”
  3. Emil Gânj, fugarul acuzat că și-ar fi ucis iubita, ar fi fost văzut de un tânăr căutând mâncare. Zona a fost împânzită de polițiști și jandarmi
  4. Premierul Bolojan, acuzat de fake news: „Intenția sa a fost să justifice, în mod fals, aceste măsuri de austeritate luate fără nicio consultare și fără studii de impact”
  5. Emilia Șercan publică noi dovezi ale plagiatului lui Cătălin Țone: ”Un spoiler drăguț - a tratat în mod repetat termenul 'Apud' ca și cum ar fi un nume propriu”
  6. Președintele Serbiei, la fel ca Ceaușescu. Acuză intervenția forțelor străine care urmăresc să-l răstoarne de la putere. Protestele iau amploare
  7. Grecii se revoltă din cauza românilor și bulgarilor care cumpără case de vacanță în zonele turistice. Motivul pentru care solicită intervenția guvernului
  8. Cârtița „Sfânta Maria” a început lucrările la secțiunea sudică a metroului M6 Otopeni-București. Ce se întâmplă cu finanțarea proiectului FOTO
  9. Liderul opoziției maghiare se teme că Rusia va interveni în alegerile din Ungaria, pentru a-l menține la putere pe Viktor Orbán
  10. Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei riscă închisoare până la 10 ani. 32 de capete de acuzare, inclusiv 4 violuri