FMI, mulțumit de măsurile lui Bolojan. E așteptată o scădere a deficitului până la 6% din PIB

Delegația Fondului Monetar Internațional aflată în vizită la București a salutat, miercuri, pachetele de măsuri adoptate de Guvernul condus de Nicolae Bolojan, arătând că implementarea acestora va conduce la o reducere a deficitului bugetar „cu 3% din PIB”, potrivit reprezentanților FMI. În același timp, oficialii instituției internaționale au avertizat că ponderea datoriei publice în PIB urmează să crească semnificativ în următorii ani.

Joong Shik Kang, șeful misiunii FMI, a explicat în fața jurnaliștilor că dezechilibrele economice din ultimii doi ani au adâncit deficitul și au impus Guvernului necesitatea unui pachet fiscal complex, aplicabil în acest an și în anul viitor. „Guvernul a trebuit să introducă un pachet fiscal complex în această vară, care se va aplica în acest an și în anul viitor. Noi credem că acesta este un pas înainte necesar pentru a adresa deficitul în creștere”, le-a spus Kang parlamentarilor și reprezentanților mass-media.

Reprezentantul FMI a menționat, totodată, că reformele fiscale prevăzute, precum cele privind salariile și pensiile programate pentru 2026, sunt „importante” și vor contribui la creșterea economică. Potrivit acestuia, economia va crește pe termen scurt și mediu cu circa 1,4% în anul următor, iar investițiile din fonduri europene vor compensa o creștere a consumului moderat, contribuind la consolidarea fiscală.

Într-o estimare prezentată la finalul vizitei, Joong Shik Kang a arătat că pachetele de măsuri adoptate urmează să reducă deficitul, dar a oferit și proiecții privind nivelul acestuia în anii următori. „Ne așteptăm ca pachetele de măsuri să scadă deficitul până la 6% din PIB în următorul an”, a spus el, adăugând că deficitul se va restrânge treptat, „până la 5% din PIB până în 2030”.

Pe de altă parte, șeful misiunii FMI a subliniat că, în pofida consolidării fiscale anticipate, datoria publică ca pondere în PIB va crește până la 70% până în 2030, motiv pentru care, în opinia sa, sunt necesare „măsuri adiționale până în 2027 pentru a reduce deficitul fiscal sub 3% din PIB”.

Kang a avertizat că inflația rămâne ridicată, „va rămâne mare în următoarele 12 luni, până la sfârșitul anului viitor”, și a precizat la un moment dat că rata inflației se situează în prezent la 7,9%, deși datele INS arată 9,9%. El a reiterat recomandarea ca autoritățile să valorifice pe deplin fondurile europene „pentru a susține o creștere sustenabilă”.

La încheierea vizitei, reprezentanții FMI au transmis o serie de recomandări-cheie pe care le-au discutat cu autoritățile române, menționând importanța executării integrale a pachetelor de consolidare fiscală atât în acest an, cât și în cel următor.

