Ilie Bolojan, președintele interimar al României, a participat miercuri, 19 februarie, la al doilea summit de la Paris organizat de liderul francez Emannuel Macron.

Bolojan a declarat, miercuri seară, la Paris că președintele Franței a confirmat că prezența militară a țării sale în România va fi consolidată în perioada următoare, relatează g4media.ro.

Bolojan a subliniat că, în cadrul întâlnirii informale cu mai mulți lideri europeni, s-a decis ca Uniunea Europeană să elaboreze un plan de asistență financiară și militară pentru Ucraina. Concluzia întâlnirii a fost că este necesară o pace justă și echitabilă, care nu poate fi realizată fără implicarea Ucrainei și a UE în procesul de negocieri.

"Suntem la finalul unei perioade, sper să continue și în anii următori, în care România a avut o situație bună, în care am fost o țară în siguranță, nu doar noi, ci întreg continentul și în care ne-am dezvoltat.

Aceste două condiții de bază: siguranța și dezvoltarea au fost în principal efectul apartenenței noastre la NATO și UE.

Această vizită de azi și întâlnirea au loc în contextul în care suntem în vremuri dificile și trebuie să facem tot ce ține de noi pentru ca lucrurile bune să continue.

Am avut o primă întâlnire bilaterală cu președintele Macron, care a fost o întâlnire foarte bună și îi mulțumesc. Ne-am asigurat încă o dată că, așa cum Franța a fost alături de România în momentele importante din istoria noastră, și azi rămâne alături de noi. Am reconfirmat parteneriatul strategic cu Franța și menținerea prezenței militare în România, la solicitarea noastră. (…) Am confirmat că această prezență va fi consolidată în perioada următoare.

Am confirmat continuarea cooperării și dezvoltării în zona economică și în industria de apărare.

Îi mulțumesc președintelui Macron pentru această întâlnire și pentru prietenia față de țara noastră.

Conferința legată de situația din Ucraina și securitatea în Europa:

Au fost intervenții ale fiecărui stat, au fost diferite poziții, dar câteva s-au repetat și practic sunt concluzii:

- Securitatea Ucrainei este și securitatea Europei și a României. Noi, cei din Europa de Est știm despre ce e vorba și luni se împlinesc 3 ani de la agresiunea Rusiei. Nu suntem alături de Ucraina doar din spirit umanitar, ci pentru interesul nostru strategic.

- În continuare colaborarea dintre țările Europei și SUA poate să fie cea mai bună formulă pentru rezolvarea acestei crize, astfel încât să avem nu doar o încetare a focului, ci să avem o pace justă. Această pace justă și echitabilă nu se poate face fără participarea Ucrainei și UE la negocieri.

- E nevoie de unitate și coordonare între țările noastre.

- S-a convenit pregătirea unui pachet important de sprijin care să fie adoptat la următorul Consiliu European. Este vorba despre un pachet financiar și militar, care nu înseamnă forțe militare, ci armament", a declarat președintele interimar,

