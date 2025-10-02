Ilie Bolojan, caracterizat de un coleg de coaliție: "Este un om încăpățânat, da. Râde și el, glumește mai rar. Preocupat de dimineața până seara de guvernare, un stahanovist"

Premierul Ilie Bolojan - FOTO Hepta

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, despre premierul Ilie Bolojan, că este un om încăpăţânat şi că recunoaşte şi el asta, nu trebuie să spună el, pentru că se vede. Liderul UDMR a mai arătat că l-a văzut pe premier că mai râde şi glumeşte aşa, mai rar.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat în emisiunea Piaţa Victoriei de la Europa FM, despre premierul Ilie Bolojan, că este un om încăpăţânat. ”Este un om încăpăţânat, da. Recunoaşte şi el, nu trebuie să spun eu, se vede”, a spus Kelemen Hunor.

Întrebat cum colaborează cu acesta, liderul UDMR a precizat că se acomodează treptat cu particularităţile Capitalei.

”Vine de la Oradea, unde n-a avut nevoie de prea multe consultări, că avea singur majoritate şi ceea ce a vrut el chiar aia s-a întâmplat. Se acomodează, aşa simt eu, şi mi se pare normal să fie aşa”, a mai afirmat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă l-a văzut pe premier glumind, Kelemen a spus: ”Glumind, nu prea, dar l-am văzut... Râde şi el când... Glumeşte aşa, mai rar”, a mai spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a menţionat că Bolojan este preocupat de dimineaţă până seara de guvernare şi e un stahanovist pentru că şi-a asumat acest lucru şi e un pariu riscant.

”Uzura e pe măsură, deci nu e o perioadă uşoară. El şi-a asumat acest lucru, e un pariu riscant. Dacă reuşeşte cu acest pariu, atunci înseamnă că a reuşit şi România. Dar, deocamdată, încă nu am făcut reforme. Haideţi să fim foarte sinceri şi serioşi. Reforme substanţiale. Reforme adevărate, prin care se schimbă ceva”, a subliniat Kelemen Hunor.

