Ilie Bolojan avertizează că Guvernul n-ar mai avea „legitimitate” dacă reforma pensiilor magistraților cade la CCR. „Uitați-vă unde am ajuns”

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seară că dacă proiectul de modificare a pensiilor speciale ale magistraților cade la Curtea Constituțională „e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți”.

„În primul rând, încercăm să pregătim acest pachet cât mai bine posibil, ținând cont de deciziile pe care Curtea Constituțională le-a emis în acest domeniu de-a lungul anilor, și nu sunt puține, iar acest pachet se referă la ceea ce se întâmplă în viitor, la pensiile care vor intra în plată. Eu sper că, respectând toate deciziile Curții, respectând legislația, argumentând cât mai bine, acest pachet are șanse mari să treacă de Curtea Constituțională. Al doilea lucru: dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituțională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți, alte acumulări care sunt adunate”, a declarat Ilie Bolojan la Antena 3 CNN.

El a spus că, dacă Guvernul nu reușește să treacă pachetele propuse, atunci trebuie să lase un alt executiv.

„Uitați-vă unde am ajuns spunând că totul este posibil și că există soluții magice! Nu există soluții magice (...) Fără aceste corecții nu am făcut nimic și atunci, dacă nu ai reușit să treci un prim pachet, înseamnă că nu mai ai legitimitatea să mergi mai departe și atunci mai bine lași alte guverne, care nu au decât să vină cu altă energie, cu altă autoritate, ca să facă lucrurile. Dar sunt niște pachete obligatorii dacă vrem să menținem o coeziune socială minimă și oamenii să fie parte la acest efort care se face”, a adăugat premierul Ilie Bolojan.

