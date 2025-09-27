„Austeritate, austeritate, dar așa haina călcată în picioare nu am văzut”. Cum a devenit o postare a Guvernului „cadrul” pentru plângeri și critici la adresa lui Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a efectuat sâmbătă, 27 septembrie, o vizită la compania Transavia. Ulterior, pe pagina de Facebook a Guvernului a fost publicat un comunicat de presă și fotografii din timpul vizitei.

La postare au comentat mai multe persoane care s-au plâns de prețurile mari de la noi din țară, au cerut demisia sau chiar au criticat modul în care și-a făcut apariția premierul Ilie Bolojan.

„Demisiaaaaaaa! Ce nu ați înțeles?!”, a scris cineva.

„Micșorați prețul pe kW, ne duceam pe râpă acum, nu mai târziu”, a transmis altă persoană.

„Firme românești care o „duc bine” azi este că „they have beat the system”, făcându-se „prieten” cu acesta... Dvs. aveți idee și cât costă un pui în comerțul cu amănuntul? Vă spun eu, o emigrantă în Canada, acum 30+ de ani: un pui în România, la un supermarket, costă cam cât un pui la supermarket în Toronto, de unde cumpăr eu (No Frills sau Walmart Canada), acel „chicken raised without antibiotics”... Acesta e un umil exemplu al prețului unui produs „de bază” în România... Ce să mai vorbim de ouă, căci la raportul calitate/preț ouăle din Canada le depășesc pe ouăle românești... Oare așa vă lăudați cu creșterea nivelului de trai, prin scumpiri galopante...? Energia, apa și gazul pentru încălzire sunt demult mai scumpe în Românica decât la Toronto...”, se arată într-un alt comentariu.

„Oamenii și companiile mici dezvoltă o țară pe care voi, jigodiile securiste, îi sufocați cu taxe și impozite!

Măriți taxele și impozitele și, paradoxal, veți încasa mai puțin, pentru că în nemernicia voastră de trădători de țară nu luați în calcul câte IMM-uri vor falimenta în următoarele luni și câte sute de mii de actuali contribuabili vor emigra peste hotare”, a comentat cineva.

„Austeritate, austeritate... dar așa haina călcată în picioare nu am văzut!”, a scris cineva.

„Plecați, bă, acasă! Faceți țara de râs cu ce miniștri aveți, vai de capul vostru...”, a scris altcineva.

„Ilie, de unde ai luat sacoul ăla, să îți trăiască ție? Nu puteți să nu mai arătați ca niște clovni îmbrăcați de pomană, toți păgălii ăștia care „ne reprezentați”?”, se arată într-un alt comentariu.

Premierul Ilie Bolojan spune că potențialul agricol al României poate fi pus în valoare prin firmele care s-au dezvoltat în acești ani, punctând că astfel vom avea mai multe produse românești în magazine.

'Potențialul agricol al României poate fi pus în valoare prin firmele care s-au dezvoltat în acești ani, care pot să-și crească capacitatea de producție și să-și diversifice sortimentele.

Vom avea astfel mai multe produse românești în magazine și mai puține importuri. Nu un guvern dezvoltă o țară. Oamenii și companiile fac acest lucru. Guvernul creează condițiile pentru ca oamenii și firmele să performeze', a transmis Bolojan, sâmbătă, într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Guvernului.

Șeful Executivului a avut o întâlnire cu fondatorul Transavia.

'I-am mulțumit azi, la sediul din județul Alba al companiei Transavia, domnului Ioan Popa, fondatorul acesteia, pentru produsele de calitate livrate zi de zi, pentru cele peste 2.300 de locuri de muncă și pentru taxele plătite bugetului de stat. (...) Am discutat despre cum facem să debirocratizăm avizările și obținerea autorizațiilor și cum stabilim politici publice ce susțin creșterea producției interne și a exporturilor', a spus premierul.

