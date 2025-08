Ce se va întâmpla cu PNL după perioada de guvernare „nepopulară”. „Planul de salvare” pentru Bolojan și liberali

Încă dinainte de desemnarea lui Ilie Bolojan în fruntea Executivului s-a vorbit despre un guvern „de sacrificiu”, „de criză”, care va trebui să ia măsuri „nepopulare” și să deconteze electoral austeritatea absolut „necesară” după „dezmățul bugetar” de anul trecut, iar liderul liberalilor a devenit fața reformei și a stopării risipei bugetare pentru unii și călău pentru alții.

Cert este că perioadele de criză erodează puternic partidele politice și le pot duce chiar și la dispariție. PDL-ul lui Traian Băsescu a ajuns să se scindeze după criza din 2009-2010, în contextul măsurilor de austeritate luate de Guvernul Boc, iar Partidul Național Țărănesc, care făcea parte din Convenția Democrată Română care l-a făcut președinte pe Emil Constantinescu în 1996, avea să dispară aproape complet la începutul anilor 2000, după una dintre cele mai dificile perioade economice din istoria post-decembristă a României.

Privind către istoria politică a României și observând alunecarea în irelevanță a unor partide care dominau scena politică, PNL și Ilie Bolojan sunt puși în fața unei perspective sumbre, iar un „plan de salvare” este singura soluție pentru a menține partidul și singura sa față relevantă, fostul președinte al Consiliului Județean Bihor, în primul eșalon al politicii românești.

Politologul Cristian Pîrvulescu spune că PNL nu este în situația PNȚCD și PDL, care au ajuns să se destrame după situații de criză similare. Acesta spune că testul pentru PNL și USR vor fi alegerile pentru Primăria Capitalei, iar în funcție de cum vor fi gestionate candidaturile, fuziunea „salvatoare” dintre cele două partide ar putea, sau nu, să aibă loc.

„Soluția pentru Bolojan este aceea a fuziunii cu USR-ul și că momentul crucial vor fi alegerile pentru București. Până în momentul acesta, din câte știu, nu există nicio discuție oficială între PNL și USR pentru susținerea unei candidaturi comune. Înțeleg că Nicușor Dan s-a afișat deja cu Drulă, deci ar exista o susținere pentru Drulă, pentru PNL însă este esențial să aibă un candidat și din sondajele de opinie cel mai bine plasat în momentul de față este Ciucu. Să nu uităm că Bolojan a insistat ca Ciucu să devină prim-vicepreședinte, a fost singura susținere pe care a avut-o și a reușit să obțină retragerea lui Dan Motreanu, ceea ce i-a permis lui Ciucu să obțină în mod clar voturile necesare pentru funcție”, spune politologul.

Acesta spune că în cazul în care PNL și USR merg pe linii diferite, va fi dificil ulterior să găsească elemente pentru o fuziune. Cristian Pîrvulescu spune că, în ceea ce privește opțiunea fuziunii, opiniile în PNL sunt divergente.

În ceea ce privește „ruperea” USR și PNL din cauza unei eventuale fuziuni, Cristian Pîrvulescu rămâne rezervat.

„Pentru peneliștii cu experiență, fuziunea cu USR-ul este mai degrabă problematică. Pentru că USR-ul reprezintă mai degrabă o constelație de persoane decât de organizații. Nici măcar în orașele în care sunt reprezentați nu au organizații atât de puternice. Deci, ar crea mai multe probleme. Ar fi vorba doar de o operațiune de salvare a imaginii pe ideea că 13 plus 13 fac 26. Am mai spus că, în politică, unu plus unu egal unu, nu doi și nu va fi la fel de ușor de discutat”, spune Pîrvulescu.

Acesta spune că Ilie Bolojan consideră că guvernarea sa este una „nepopulară”, dar absolut „necesară” și că o parte a electoratului va înțelege necesitatea măsurilor luate de guvern.

„Mă rog, un eșec al lui Bolojan, care este foarte previzibil, va duce însă la un cutremur serios în PNL, în primul rând, pentru că, în momentul de față, nu există alternativă la Bolojan. Deci nu avem niciun fel de imagine clară a modului în care se vor desfășura lucrurile în toamnă, când impactul primului val de austeritate se va simți masiv și vom vedea mișcări sindicale și încercarea AUR - Georgescu de a profita de ele și nu este foarte clar de câtă susținere se va bucura în interior Bolojan, pentru că, din câte înțeleg, Bolojan se bucură în mai mare măsură de sprijinul USR decât de sprijinul PNL”, apreciază politologul.

Cristian Pîrvulescu este de părere că PNL-ul nu va dispărea, pentru că are o întreagă structură locală, însă riscul de a deveni irelevant la nivel național, în alegerile parlamentare și prezidențiale, este unul real, pe care liberalii îl iau în calcul.

„Deci PNL-ul nu dispare pentru că există o întreagă structură locală pe care, prin comparație, PNȚ-ul nu o avea, dar frica pe care o au este aceea că vor urma traiectoria unor partide asemănătoare din Occident și anume vor avea o bază locală relativ puternică, poate ceva mai fidelă decât cea a PSD, care riscă să-și piardă baza locală la AUR, dar nu vor mai reuși performanțe naționale mari, pentru că alegerile vor deveni din ce în ce mai dependente de rețelele sociale, deci structurile teritoriale nu vor conta decât în alegerile locale și nu în alegerile naționale, prezidențiale, parlamentare și așa mai departe.”, explică acesta.

Guvernul Bolojan și-a asumat o serie de măsuri economice de austeritate de la preluarea mandatului pentru a reduce deficitul bugetar. Acestea includ creșterea TVA, reducerea de sporuri, creșterea accizelor și alte reduceri de cheltuieli care afectează direct populația.

În acest context, se vorbește tot mai mult despre o scădere dramatică de popularitate pentru liderul PNL și partidul său, iar exemplele din trecut arată că o criză în care partidul de guvernământ ia măsuri de austeritate poate duce chiar și la dispariția formațiunii politice.

PDL și PNȚCD au plătit cu existența perioadele economice grele în care și-au asumat guvernarea.

