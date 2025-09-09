Guvernul României revine cu precizări după ce premierul Ilie Bolojan a panicat românii anunțând creșterea vârstei de pensionare

Guvernul a clarificat că nu are pe agendă creșterea vârstei standard de pensionare, după declarațiile premierului Ilie Bolojan privind riscul de nesustenabilitate a sistemului de pensii. Executivul a precizat că șeful Guvernului s-a referit doar la eliminarea excepțiilor pentru categoriile cu statut special, nu la majorarea vârstei pentru toți angajații.

Guvernul a transmis, marți, precizări, după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat, într-un interviu televizat, că, dacă nu crești vârsta de pensionare, ”vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii”.

”Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare”, a transmis, marți, Guvernul.

Potrivit oficialilor Executivului, ”în interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârsta de pensionare a categoriilor cu statut special în această privință, deci la eliminarea excepțiilor de la vârsta standard”.

Cât de clare au fost declarațiile premierului

Luni seară, la TVR 1, premierul Ilie Bolojan a afirmat că ”avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii” și ”că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare”.

”Din punctul meu de vedere, suntem în situația în care avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii. Și pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare în așa fel încât, în intervalul 50-65 de ani, populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine s-o înlocuiască”, a declarat Ilie Bolojan, luni seară, la TVR 1.

Ads

El a explicat că în anii următori vor ieși la pensie generații de 400.000-500.000 de oameni, iar concomitent, numărul celor care vor fi în câmpul muncii va fi 200.000.

”Practic, dacă nu crești vârsta de pensionare în general, la toate categoriile inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani. Nu putem amâna viitorul generațiilor care vin după noi, mutându-le niște împrumuturi în viitor sau neluând niște măsuri care să reașeze lucrurile într-o structură normală”, a explicat prim-ministrul.

Ads