Are Ilie Bolojan atitudine de „dictator”? „Unde am avut convingeri clare, nu am mai stat la discuții”

Fostul primar din Oradea, actual președinte al Consiliului Județean Bihor și al PNL Bihor, Ilie Bolojan, a vorbit în podcastul publicat de DJ Gojira, pe numele său real George Andreescu, pe canalul său de YouTube, HappyFishTV, despre administrație, curse aeriene, politicieni, precum și despre un viitor „pas lateral” în carieră, arată Bihoreanul.

Potrivit sursei citate, Bolojan a fost provocat de DJ Gojira să răspundă și acuzațiilor potrivit cărora are o atitudine dictatorială. Șeful CJ i-a spus lui Gojira că, în special în primii ani de mandat la Primăria Oradea, au existat probleme la infrastructura de bază, care trebuiau rezolvate. „Știind care sunt problemele evidente, în materie de dezvoltare nu am făcut nenumărate dezbateri publice, recunosc asta (...) Unde am avut convingeri clare, nu am mai stat la discuții”, a afirmat Bolojan.

Întrebat care-i este planul în ceea ce privește evoluția politică, Bolojan a dat de înțeles că nu vizează funcții mari, ba chiar ar face „un pas în lateral”.

„Orice om rațional, după câteva mandate într-o comunitate mare, trebuie să se gândească la pregătirea succesiunii, pentru că se schimbă generațiile, te uzezi, la un moment dat te plafonezi sau, cel mai grav, ți se urcă la cap, nu mai ai dexteritatea și elasticitatea aceea în gândire. (...)

Ai varianta să-ți pregătești o ieșire și să permiți oamenilor care cresc împreună cu tine să preia mandatul sau ai varianta să te tot duci până când, la un moment dat, oamenii se satură de tine și devii o pacoste pentru localitatea respectivă și nu mai livrezi.

Eu am optat să nu mai candidez la Primăria Oradea (n.r. – după trei mandate) și cred că după 20 de ani în administrație, când ai avut tot timpul necesar să arăți ceea ce poți, trebuie să te gândești să faci un pas un lateral, ca alte generații să poată continua proiectele.

Cred că generația noastră și-a atins deja limitele și rezerva de combustibil este deja destul de redusă și cred că s-ar cuveni să transferăm unei alte generații, care poate să facă mai mult”, a declarat Bolojan, citat de Bihoreanul.

