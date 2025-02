Ilie Bolojan a făcut prima conferință de presă ca președinte interimar: „Este important să avem stabilitate politică și guvernamentală”

Președintele interimar al României - Ilie Bolojan a susținut, vineri, 28 februarie, prima conferintă de presă de când a preluat funția rămasă vacantă după demisia lui Klaus Iohannis.

„Se împlinesc două săptămâni de când exercit această funcție onorantă. Am venit cu câteva idei: să lucrăm pentru România, să păstrăm o neutralitate politică a acestei instituții, să-i respectăm pe români, gândindu-mă că dacă în cele 3 luni nu putem face bine pentru țara noastră, măcar să nu facem rău. A fost o perioadă complicată.

Energiile noastre au fost absorbite în cea mai mare parte de aspectele de politică externă și de apărare

Un subiect important au fost negocierile pentru Ucraina. SUA au făcut o pivotare pentru a relua dialogul diplomatic cu Rusia. Cu toții suntem de acord că aceste discuții sunt un pas pentru o încetare a focului și pentru o pace durabilă pe care o dorim cu toții.

O încetare a focului care nu e urmată de un acord de pace poate fi doar un intermezzo pentru un nou început al conflictului. Dacă s-ar menține această agresivitate a Rusiei Ucraina poate fi doar prima victimă. Am susținut că prezența la negocieri a Ucrainei e lucru necesar.

Prezența UE este un lucru bun și necesar. În ce privește susținerea pentru Ucraina, ne-am exprimat de principiu disponibilitatea de a susține în continuare această țară, nu e doar o susținere a victimei în fața agresorului, ci e o susținere pentru securitatea României

Dacă abordările. Rusiei se mențin în continuare, Ucraine poate fi doar prima victimă

Toți ne dorim ca acest conflict să înceteze. Există o majoritate parlamentară care susține atât din partea României dar și a Europei acordarea unui sprijin pentru Ucraina în această perioadă de conflict, financiar si militar. Există o majoritate care susține ca un reprezentat al UE să participe la aceste negocieri. A doua chestiune importantă de politică externă a fost dialogul dintre SUA și Europa. Noi ne-am dezvoltat în acești ani ca țară pentru că s-au respectat două condiții: am fost o țară sigură, acest lucru fiind asigurat de scutul NATO, unde rolul SUA e strategic, și ne-am dezvoltat pentru că am beneficiat de apartenența la UE, care a însemnat acces la piețe, tehnologii, fonduri importante, libera circulație. Menținerea acestei situații e o chestiune strategică.

Indiferent de suișul sau coborâșul acestui dialog, credem că lucrurile se vor stabiliza, suntem convinși că NATO va rămâne un scut important de protecție și că SUA sunt un garant al acestei securități. UE trebuie să crească cheltuielile de apărare, contribuția unor țări europene e mult prea mică față de protecția pe care o au”, a spus Ilie Bolojan în conferința de presă.

Ilie Bolojan: „România a majorat bugetul Apărării”

În cadrul unei conferințe de presă, Ilie Bolojan a subliniat progresele semnificative pe care România le-a făcut în ceea ce privește alocarea resurselor pentru apărare, anunțând o majorare substanțială a bugetului Apărării.

„România a majorat bugetul Apărării, în 2023 am fost sub 1,5%, în 2o24 am ajuns la peste 2,2%

Există un acord între forțele politice pentru a susține această majorare a cheltuielilor de apărare în aproape toate țările din UE.

Urmărim ca o parte din aceste cheltuieli suplimentare, dacă pot fi îndreptate spre partea de infrastructură militară conectivă, suntem și vom susține dezvoltarea industriei naționale de apărare.

Există un acord prealabil pentru achiziții integrare cu celelalte țări europene. Acestea vor fi liniile principale pe care î zilele următoare le voi susține în numele României și pentru care există susținere parlamentară”, a mai spus Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan: „Stabilitatea politică internă, prioritară”

Ilie Bolojan a subliniat câteva dintre direcțiile esențiale pentru stabilitatea și dezvoltarea României în contextul internațional și intern actual. El a evidențiat faptul că, pe lângă provocările geopolitice globale, stabilitatea politică internă rămâne una dintre cele mai importante componente pentru ca țara să poată naviga eficient prin incertitudinile externe.

„Un lucru important pentru a putea să ne poziționăm corect este și ceea ce se întâmplă în plan intern. E foarte important să avem stabilitate politică și guvernamentală.

Este o problemă de a fi stabili într-o situație globală care dă semne de o anumită instabilitate

Un alt lucru important. fost respectul pentru cetățeni și menținerea neutralității politice a instituției. Cred că e nevoie de consultări periodice cu partidele.

O prioritate este organizarea corectă a alegerilor prezidențiale, acest lucru nu ne definește doar ca democrație ci crrează premisele ca toate instituțiile să devină stabile.

Vom căuta să fim transparenți față de dvs, de cetățeni și avem cereri legate de asigurarea transparenței unor cheltuieli, lucrăm și î perioada următoare veți avea toate datele legate de funcționarea acestei instituții, și pentru trecut”, a mai declarat președintele interimar.

