„Nu am fost totdeauna un şofer regulamentar. Mi-am pierdut permisul pentru viteză de câteva ori”, declară președintele Senatului, Ilie Bolojan

Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, mărturiseşte că nu a fost mereu un şofer care să respecte regulile şi că a avut de câteva ori permisul suspendat pentru că a condus cu viteză mare. El susţine că, de când ocupă funcţii publice, caută să se conformeze regulilor.

„Nu am fost totdeauna un şofer regulamentar. Am avut tot felul de, cum să vă spun eu, de depăşiri, mi-am pierdut permisul pentru viteză de câteva ori. Asta este situaţia. Dar în ultimii ani, mai aşezat, având şi o funcţie publică, am căutat să mă conformez acestor reguli”, a afirmat Ilie Bolojan la Digi 24, sâmbătă, 8 februarie.

El subliniază că uneori presiunea de timp şi constrângerile l-au dus „la o zonă de limită”.

Întrebat dacă îi anunţă pe ceilalţi şoferi, cu farurile, despre prezenţa radarelor în trafic, preşedintele Senatului a răspuns: „Acum nu mai este posibilă această chestiune. Înainte le mai dădeam câteodată câte un flash”.

Bolojan admite că, dacă oraşe mici din Ardeal sau din Moldova, unde oamenii fac de acasă până la serviciu un sfert de oră, aceştia sunt mai politicoşi şi mai calmi în trafic, în Capitală timpul mare petrecut pe străzi, în maşină, îi constrânge pe şoferi să fie mai agresivi.

