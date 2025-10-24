Ilie Bolojan încearcă să calmeze spiritele în coaliție: „Trebuie să tragem toți la aceeași căruță” VIDEO

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj privind importanța cooperării între partenerii din coaliția de guvernare, punctând că eficiența executivului depinde de capacitatea miniștrilor de a lucra împreună, nu de a se concura.

„Într-o coaliție, esențial este să găsim puncte de acord, mereu în direcția de a face ceea ce trebuie, și să fim conștienți că tragem împreună la aceeași căruță”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Premierul Bolojan a oferit și un exemplu concret de colaborare: parteneriatul dintre ministrul Energiei și ministrul Fondurilor Europene, care ar fi reușit, printr-un efort comun, să salveze peste 1 miliard de euro din fondurile europene destinate programelor de decarbonizare.

„Un exemplu concret: ministrul energiei și ministrul fondurilor europene au colaborat exemplar pentru a salva peste 1 miliard de euro din fondurile europene, la capitolul decarbonizare.

Doar în echipă am reușit să câștigăm timp, să creăm mecanisme sustenabile și să asigurăm securitatea energetică a României pentru anii următori”, a mai transmis premeirul.

Mesajul lui Bolojan vine în contextul în care se află în corzi cu liderul PSD - Sorin Grindeanu pe tema reformei pensiilor speciale. Având în vedere că proiectul propus de premier a picat la CCR pe formă, cei de la PSD au format un grup de lucru pentru un proiect care să fie în acord cu dorințele magistraților. Ilie Bolojan ar vrea să-și asume exclusiv răspunderea pe reforma pensiilor speciale indiferent cum va aprecia CCR fondul legii care propune ca magistrații să se pensioneze la 65 de ani, nu la 48, iar pensia lor să fie de maximum 70% din ultimul salariu net.

