Cele mai mari îngrijorări ale lui Ilie Bolojan. „Am ocupat toate funcțiile posibile”

Premierul Ilie Bolojan, fost primar de trei mandate la Oradea, a declarat duminică, 12 octombrie, în Piața Unirii, la festivitățile prilejuite de Ziua orașului, că îl îngrijorează lipsa de responsabilitate, tolerarea incompetenței și uneori lipsa de respect față de români și că, atât cât va sta în această funcție, va face tot ceea ce este posibil pentru țară și pentru Oradea.

Bolojan a vorbit despre istoria orașului și a țării, cu gânduri de mulțumire și recunoștință pentru eroii neamului, cu apreciere pentru deciziile foarte importante, grele și periculoase pe care liderii Transilvaniei le-au luat în 1918.

''În 12 octombrie 1918, aici era un teritoriu al nimănui, în care dacă luai astfel de decizii, cum au luat liderii comunității române din Transilvania la Oradea, îți riscai viața. Gândiți-vă că doar la câteva luni, Ioan Ciordaș și Nicolae Bolcaș au fost asasinați. Oamenii care au condus comunitatea noastră au avut forța să ia decizii și această decizie a fost un element de bază a ceea ce s-a întâmplat apoi prin citirea acestei declarații de a sta pe picioarele noastre în Parlamentul de la Budapesta, prin negocierile de la Arad ale Consiliului Național Român, prin decizia sintetizată de Iuliu Maniu, despărțire totală și prin ceea ce s-a întâmplat apoi la Alba Iulia'', a spus Bolojan.

Bolojan a ținut, în primul rând, să mulțumească orădenilor care l-au votat de trei ori pentru funcția de primar.

''Am fost de multe ori aici în calitate de primar, dar astăzi vă vorbesc în calitate de prim-ministru. Și dacă am ajuns prim-ministru, în primul rând, acest lucru se datorează orașului Oradea și oamenilor din acest oraș. Și vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați făcut onoarea să mă votați de trei ori primar și pentru ceea ce ați făcut în toți acești ani, în fabricile unde lucrați, în companiile publice sau în serviciile publice, în familiile dumneavoastră, în comunitățile din Oradea, în bisericile de aici, pentru că dacă Oradea s-a schimbat în acești ani, este în primul rând meritul orădenilor. Vă mulțumesc, vă respect'', a mai spus Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a afirmat că, în afară de a-i respecta pe eroii și oamenii care au făcut istorie pentru țară, ziua de 12 octombrie este și o zi de reflexie.

''În afară de ce au hotărât alții pentru noi, în afară de relele care au venit peste noi, trebuie să recunoaștem că și din interior ne-am făcut câteodată rău, că uneori lașitatea ne-a făcut rău, că uneori deciziile greșite ne-au făcut rău, hoția ne-a făcut rău. Aceștia sunt dușmanii noștri, nu alții. Și atunci și astăzi. Pe mine nu mă îngrijorează ceea ce nu depinde de noi. Pe mine mă îngrijorează ceea ce depinde de noi și uneori nu facem, mă îngrijorează lipsa de responsabilitate, mă îngrijorează tolerarea incompetenței și uneori lipsa de respect față de români. Astăzi nu ni se mai cere să luăm decizii care ne riscă viețile, ni se cere doar să vă respectăm și fiecare acolo unde suntem să ne facem datoria pentru comunitățile noastre și pentru țara noastră'', a menționat Bolojan.

Șeful Executivului a continuat spunând că țara trebuie să se dezvolte unitar.

''Și, dragii mei, cât voi sta în această funcție - o zi, o lună -, trebuie să știți că voi face tot ceea ce este posibil pentru țara noastră și pentru orașul nostru. Nu poate să fie bine în Oradea, sau la Constanța, sau la Iași, sau la Sighetu Marmației, sau la Turnu Severin, dacă nu este bine în țară, în general. Și așa cum economiștii știu că ratingul unei localități nu poate să fie mai mare decât ratingul țării, ca să ne ridicăm localitățile, trebuie să ne ridicăm țara'' - a afirmat el.

În final, înainte să adreseze urările ''Așa să ne ajute Dumnezeu! La mulți ani, Oradea! Dumnezeu să aibă în pază România!'', premierul României a mărturisit că, în cele din urmă, vrea să rămână pe o singură funcție: cea de cetățean.

''Pentru mine este important ca, atunci când nu voi mai fi în funcție - pentru că am ocupat toate funcțiile posibile, așa a fost șansa pe care mi-ați oferit-o dumneavoastră și bihorenii și alții -, să nu-mi pierd calitatea de cetățean. Vreau să rămân cu această calitate, iar când trec prin Oradea sau prin județul Bihor, știu că nu o să mă laude toți, dar măcar să mă pot uita în ochii oamenilor, știind că am făcut ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine'', a mai declarat Bolojan.

Publicul prezent în piață a apreciat cu aplauze discursul lui Bolojan, care, înainte de a porni spre Muzeul memorial ''Aurel Lazăr'', a zăbovit în afara programului oficial pentru a da mâna cu mai mulți orădeni.

Ceremonia festivă din piața centrală a municipiului, împodobită cu ghirlande tricolore, a început cu primirea premierului Ilie Bolojan, însoțit de comandantul Garnizoanei Oradea, lt-col. Vasile Simion și onorul din partea gărzii militare.

Premierul și-a luat locul lângă actualul primar, Florin Birta, prefectul Marcel Dragoș, președintele CJ Bihor, Mircea Mălan, reprezentanți ai Armatei Române și alte oficialități județene. La eveniment a participat și șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca.

După intonarea Imnului Național, a urmat o slujbă religioasă oficiată în fața statuii Regelui Ferdinand, amplasată acolo în ultimul mandat al lui Bolojan la Primăria Oradea.

Primarul Florin Birta a subliniat că, din 1992, Oradea îmbracă haine de sărbătoare pe 12 octombrie, ''o zi care a schimbat atât destinul orașului, cât și al întregii națiuni române''. Cele două momente importante din istoria orașului sunt 12 octombrie 1918 - semnarea Declarației de Independență a românilor din Transilvania la Oradea, ''piatră de temelie'' a Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, și 12 octombrie 1944 - eliberarea orașului Oradea de sub regimul horthyst și revenirea în administrație românească.

''În vremuri grele, aici s-au ridicat oameni de caracter. Acești oameni nu au fugit și nu fug nici azi din fața încercărilor, ci au avut și au curajul, credința, viziunea și hotărârea de a construi o țară, Astăzi, când privim spre Oradea modernă, trebuie să recunoaștem că adevărata noastră forță izvorăște din respectul față de principiile fundamentale ce ghidează relația statului cu cetățenii: onestitate, eficiență și responsabilitate. Sunt aceleași principii pe care Ilie Bolojan le-a promovat aici, acasă, în Bihor, atât ca primar al municipiului Oradea, cât și ca președinte al Consiliului Județean'', a spus edilul Florin Birta.

De asemenea, primarul Birta a vorbit despre dezvoltarea Oradiei cu ajutorul fondurilor europene, despre investițiile în infrastructură, în sănătate, economie și în educație.

După festivitatea din Piața Unirii, oficialii s-au deplasat la casa avocatului unionist Aurel Lazăr, unde au fost depuse coroane de flori, și apoi la statuia lui Aurel Lazăr, din strada Republicii pietonal, unde după un scurt discurs despre viața avocatului, susținut de prorectorul Sorin Șipoș, oficialii au depus alte jerbe de flori.

