Ce a discutat premierul Ilie Bolojan cu directorul executiv al FMI: ”A asigurat sprijin pentru continuarea reformelor”

Marti, 30 Septembrie 2025, ora 16:43
Premierul Ilie Bolojan și Jeroen Clicq, Director Executiv al FMI FOTO Facebook /Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internațional, iar subiectele abordate au inclus situația bugetară actuală și măsurile necesare pentru corectarea deficitului, se arată într-un comunicat al Guvernului de marți, 30 septembrie.

„Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o întrevedere cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internațional. Discuțiile s-au concentrat asupra situației bugetare actuale și a măsurilor necesare pentru corectarea deficitului. Premierul a prezentat motivele care au impus reformele recente și a arătat că direcțiile prioritare vizează reducerea cheltuielilor, creșterea colectării veniturilor și orientarea resurselor către domenii cu potențial de dezvoltare, precum energie și agricultură”, arată Executivul într-un comunicat.

Șeful Executivului a subliniat că măsurile sunt indispensabile pentru asigurarea stabilității fiscale și pentru reducerea unor dezechilibre și inechități sociale. Totodată, a accentuat importanța unei alocări mai eficiente a banului public, prin susținerea proiectelor care aduc randament economic și plus-valoare comunităților, mai transmite Guvernul.

„Directorul executiv al FMI a confirmat că România se află pe o traiectorie corectă în procesul de consolidare fiscală și a asigurat sprijin pentru continuarea reformelor. De asemenea, a evidențiat necesitatea stabilității politice pentru implementarea măsurilor adoptate de Guvern”, se afirmă în comunicat.

În încheiere, prim-ministrul Ilie Bolojan a reiterat că Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală, responsabilitatea în cheltuirea banului public, reducerea inechităților sociale și creșterea eficienței colectării veniturilor, precizează Guvernul.

