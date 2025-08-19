Premierul Ilie Bolojan, întâlnire cu procurorul general al României. Negocieri pentru pensiile magistraților, condițiile de muncă și gestionarea volumului mare de dosare

Autor: Daniel Groza
Marti, 19 August 2025, ora 11:44
387 citiri
Premierul Ilie Bolojan, întâlnire cu procurorul general al României. Negocieri pentru pensiile magistraților, condițiile de muncă și gestionarea volumului mare de dosare
Ilie Bolojan și Alex Florența au discutat despre reforma din magistratură FOTO Facebook/Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, marți, cu procurorul general Alex Florin Florența pentru a analiza reforma pensiilor din magistratură, cadrul de salarizare, condițiile de muncă și gestionarea volumului mare de dosare. Întâlnirea se înscrie în procesul de dialog instituțional riguard reformele din sistemul judiciar.

”Astăzi, 19 august, premierul Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu procurorul general al României, Alex Florin Florența. Discuțiile au vizat temele majore de reformă din sistemul judiciar, în special reforma pensiilor din magistratură, inclusă în cel de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale. Printre aspectele analizate s-au aflat creșterea graduală a vârstei de pensionare, stabilirea unor perioade de tranziție pentru implementarea modificărilor, precum și ajustarea formulei de calcul a pensiilor”, a transmis Guvernul.

De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost abordate teme privind necesitatea unui cadru predictibil de salarizare pentru magistrați, îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității și gestionarea volumului ridicat de dosare aflat pe rolul instanțelor și parchetelor.

Potrivit Guvernului, întâlnirea face parte din procesul mai amplu de dialog instituțional privind reformele din sistemul judiciar. Luni, premierul Ilie Bolojan a avut consultări cu reprezentanții asociațiilor de magistrați: Asociația Magistraților din România, Uniunea Națională a Judecătorilor din România, Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului, Asociația Procurorilor din România și Asociația Forumului Judecătorilor din România.

Ilie Bolojan anunță modificarea ordonanței pentru suspendarea investițiilor din PNRR și acordarea de despăgubiri pentru refacerea caselor după inundații VIDEO
Ilie Bolojan anunță modificarea ordonanței pentru suspendarea investițiilor din PNRR și acordarea de despăgubiri pentru refacerea caselor după inundații VIDEO
Guvernul s-a întâlnit marți, de la ora 12.00, în şedinţă extraordinară. Pe agendă s-a aflat afla ordonanţa de urgenţă privind suspendarea unora dintre investiţiile realizate prin PNRR,...
Procurorii din România se revoltă împotriva Guvernului. Atac la adresa premierului Bolojan: Afectează „capacitatea sistemului de a răspunde prompt și profesionist”
Procurorii din România se revoltă împotriva Guvernului. Atac la adresa premierului Bolojan: Afectează „capacitatea sistemului de a răspunde prompt și profesionist”
Procurorii din România au ieșit la atac. Ținta magistraților este premierul Ilie Bolojan. Reprezentanții procurorilor nu sunt de acord cu modificarea legislației privind ridicarea vârstei de...
#ilie bolojan, #procurorul general Romaniei, #alex florenta, #pensii magistrati , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"I-au distrus viata!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani dupa ce a plecat de la FCSB
ObservatorNews.ro
Cat costa si de unde poate fi cumparat sacoul purtat de Zelenski la intalnirea cu Trump de la Casa Alba
Adevarul.ro
Cum poate Romania sa contribuie la garantiile oferite Ucrainei. "Riscam sa ne intoarcem la vremea imperiilor, iar cei puternici vor dicta"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ilie Bolojan anunță modificarea ordonanței pentru suspendarea investițiilor din PNRR și acordarea de despăgubiri pentru refacerea caselor după inundații VIDEO
  2. Partidele oligarhului rus fugar Ilan Șor, excluse de la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Anunțul Curții Supreme de Justiție
  3. Înalta Curte de Casație și Justiție și CSM plătesc împreună 222.000 de euro pe lună, chirii pentru 3 sedii
  4. Doi nou-născuți au decedat în spital după ce detergentul de vase cu care erau spălate biberoanele a fost contaminat cu o bacterie
  5. Conspirația momentului în România. Explicația guvernului: „Să lăsăm, deci, poveștile cu mistere și conspirații pentru cărți și filme!”
  6. Premierul Ilie Bolojan, întâlnire cu procurorul general al României. Negocieri pentru pensiile magistraților, condițiile de muncă și gestionarea volumului mare de dosare
  7. Analiză: Zona gri, România și trilaterala SUA-Ucraina-Rusia
  8. Accident oribil, în plină zi, pe Autostrada A1: Doi pietoni au fost loviți de mașini. Traficul a fost blocat
  9. Patru concluzii-cheie după summitul de la Casa Albă pe tema Ucrainei
  10. Cum se poate implica România în încheierea războiului și menținerea păcii în Ucraina. Specialiștii cred că trimiterea de trupe nu ar trebui să fie luată în considerare