Premierul Ilie Bolojan, întâlnire cu procurorul general al României. Negocieri pentru pensiile magistraților, condițiile de muncă și gestionarea volumului mare de dosare

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, marți, cu procurorul general Alex Florin Florența pentru a analiza reforma pensiilor din magistratură, cadrul de salarizare, condițiile de muncă și gestionarea volumului mare de dosare. Întâlnirea se înscrie în procesul de dialog instituțional riguard reformele din sistemul judiciar.

”Astăzi, 19 august, premierul Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu procurorul general al României, Alex Florin Florența. Discuțiile au vizat temele majore de reformă din sistemul judiciar, în special reforma pensiilor din magistratură, inclusă în cel de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale. Printre aspectele analizate s-au aflat creșterea graduală a vârstei de pensionare, stabilirea unor perioade de tranziție pentru implementarea modificărilor, precum și ajustarea formulei de calcul a pensiilor”, a transmis Guvernul.

De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost abordate teme privind necesitatea unui cadru predictibil de salarizare pentru magistrați, îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității și gestionarea volumului ridicat de dosare aflat pe rolul instanțelor și parchetelor.

Potrivit Guvernului, întâlnirea face parte din procesul mai amplu de dialog instituțional privind reformele din sistemul judiciar. Luni, premierul Ilie Bolojan a avut consultări cu reprezentanții asociațiilor de magistrați: Asociația Magistraților din România, Uniunea Națională a Judecătorilor din România, Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului, Asociația Procurorilor din România și Asociația Forumului Judecătorilor din România.

